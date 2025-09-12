La Armada murciana, en un circuito propicio para volver a pisar el podio

Solo unos días después del Gran Premio de Cataluña, el Mundial se traslada este fin de semana a Misano Adriático para la disputa del Gran Premio de San Marino, un trazado que gusta a los cuatro pilotos murcianos de la parrilla y donde quieren volver a pisar el podio tras quedarse en ‘blanco’ en Montmeló.

Dentro de MotoGP, Acosta, que después del verano ha sido más regular, llega de ser cuarto en Barcelona, donde sí que brilló en entrenamientos. «Va a ser un poco ‘shock’ para todos pasar de la poca adherencia del asfalto de Barcelona a que haya tanto aquí, pero puede ser un buen fin de semana para nosotros pues el año pasado estuvimos siempre competitivos, aunque es verdad que se nos hicieron un poco bola las dos carreras, en las que me caí», recordó el mazarronero.

Aldeguer corre en 'casa'

Fermín Aldeguer, por su parte, corre en casa, donde tiene su sede el Team Gresini al que pertenece. El piloto de La Ñora vivió un fin de semana complicado en Cataluña, donde solo fue decimoquinto. Desde su segundo puesto en Austria, el joven murciano no se ha codeado con los líderes de la categoría reina y quiere volver a hacerlo.

A Máximo Quiles un error, el único que cometió en Barcelona, le privó de luchar por la victoria. El piloto del CF Moto Gaviota Aspar reconoció que «la carrera de Barcelona no salió como esperaba, pero estamos haciendo un buen trabajo con el equipo. Pudimos estar peleando por la victoria y eso es buena señal para este fin de semana. Seguimos en el top 3 de la clasificación y el objetivo es mantenernos y volver a pelear por el podio una vez más», dijo el tercer clasificado en el Mundial.

Por su parte, Álvaro Carpe, espera acabar en Misano con su bache: «Es un circuito que me gusta. Sabemos que el camino no es fácil y que estamos pasando por un momento difícil, pero estamos motivados, confiados y con ganas de hacerlo bien. Sé que puedo estar delante en cada carrera, así que esta es otra gran oportunidad para volver a lograrlo», explicó.