Águilas vuelve a ser la capital del triatlón con el Nacional Sprint

Águilas se vuelve a convertir este fin de semana en la capital del triatlón nacional con la disputa del Campeonato de España Sprint, donde en la prueba Elite aparecen como cabezas de cartel la zaragozana Marta Pintanel y el valenciano David Cantero. La cita, enmarcada dentro del clásico Trofeo Marqués de Águilas, pondrá en juego los títulos en la modalidad sprint en todas las categorías.

En la prueba Élite femenina, Pintanel tendrá como principales rivales a Noelia Juan, María Casals, Maite Jiménez-Orta y Alejandra Seguí, La lista masculina, tras David Cantero, está encabezada por Izan Edo, Pelayo González, Andrés Prieto y Edu Blanco.

El Campeonato de España de Triatlón Sprint se disputará entre el sábado 13 de septiembre, con las pruebas Élite masculina (17:00), Élite femenina (19:00) y salidas de Grupos de Edad a partir de las 14:30 horas; y el domingo, con series clasificatorias de las categorías cadete, juvenil y júnior a partir de las nueve de la mañana, y finales de cada categoría a partir de las doce.

La primera prueba del fin de semana será el Campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos de Talentos, última y decisiva jornada de la Liga Talento de Clubes de Triatlón, dedicada exclusivamente a las categorías cadete y juvenil. La primera salida será a las nueve, con los equipos de Liga, y a continuación arrancarán el resto.

También mañana sábado tendrá lugar el Campeonato de España de Triatlón Paralímpico, a partir de las once y media, con la participación de triatletas de las diferentes clases con medallas en juego.

El Campeonato de España de Triatlón Inclusivo, en el que triatletas y triatletas paralímpicos combinan esfuerzos para completar la prueba y conseguir los mejores resultados, se disputará el domingo cerrando las pruebas deportivas del fin de semana, a partir de la una y media.