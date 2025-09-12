La 10K Puerto de Cartagena conmemorará el 150 aniversario de la Autoridad Portuaria

La 10K Puerto de Cartagena celebra este año su décima edición coincidiendo con el 150 aniversario de la Autoridad Portuaria de Cartagena el próximo sábado 18 de octubre con un circuito junto al mar y un marcado carácter solidario.

La prueba, organizada por el club Runtritón con el apoyo de la Autoridad Portuaria y de sus patrocinadores, se ha consolidado como uno de los grandes eventos deportivos de la ciudad de Cartagena y de la Región. "Cuando hace diez años la Autoridad Portuaria decidió apostar por esta carrera, nunca imaginamos el éxito que alcanzaría ni el respaldo que tendría de corredores, senderistas, familias y patrocinadores. Hoy podemos decir con orgullo que la 10K Puerto de Cartagena es una de las grandes citas deportivas y solidarias de Cartagena", ha destacado el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández.

Imagen de la pasada edición de la 10K Puerto de Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Un recorrido muy marítimo

Se trata de la única carrera que recorre íntegramente la fachada marítima de Cartagena, desde el Muelle Alfonso XII hasta Cala Cortina, en un recorrido homologado por la Real Federación Española de Atletismo que une deporte, patrimonio y paisaje. El evento contará con ocho pruebas adaptadas a todas las edades y niveles, desde la marcha senderista por la mañana y las categorías infantiles, hasta la 5K Promo y la gran prueba reina de 10 kilómetros. Hasta la fecha ya se han inscrito cerca de 1.300 personas, cifra que confirma "el gran interés que despierta esta cita y el orgullo de ver cómo el puerto se abre a la ciudad con un ambiente de convivencia y fiesta", ha subrayado.

Presentación de la 10K Puerto de Cartagena / L.O.

Solidaridad con la Fundación Doctor Pérez Pallarés-Respira la Vida

Como cada año, la prueba mantiene su carácter solidario. En esta edición, toda la recaudación irá destinada a la Fundación Doctor Pérez Pallarés-Respira la Vida, una entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, apoyando la investigación médica, la atención sanitaria y el acompañamiento a sus familias. "La solidaridad está en el ADN de esta carrera y también en el del Puerto de Cartagena. Este año queremos dar visibilidad y apoyo a una fundación que desarrolla una labor imprescindible para muchas personas y familias", ha añadido el presidente.

Homenaje a los 3.000 años de Cartagena

La camiseta oficial de la décima edición también tendrá un carácter conmemorativo muy especial, ya que rinde homenaje a los 3.000 años de historia de Cartagena, evocando su fundación y la figura de Asdrúbal. Podrá adquirirse en El Corte Inglés de Cartagena, en la planta de deportes, con un donativo solidario de 10 euros. "Es emocionante ver cómo cada año las camisetas de la 10K se convierten en un símbolo que los cartageneros lucen con orgullo por toda la ciudad", ha afirmado Hernández.

La presentación de esta edición se ha celebrado en la Store Premier Cartagena de CaixaBank, primera oficina de este tipo en la Región de Murcia, con las intervenciones del presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández; el concejal de deportes del ayuntamiento de Cartagena, José Martínez; Juan Jesús Lozano, de CaixaBank, patrocinador del evento junto al resto de patrocinadores, voluntarios, y José Luis Conesa, del Club Runtritón, organizador del evento. "Gracias a todos los que lo hacen posible: clubes, empresas, voluntarios y patrocinadores. Esta carrera es un ejemplo de cómo la unión de esfuerzos convierte al puerto y a la ciudad en un mismo corazón que late al ritmo del deporte y la solidaridad", ha concluido el presidente de la APC.