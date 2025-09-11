El Real Murcia ni ante el Atlético B ni frente a Fernando Torres

Solo suma el Atlético Madrileño de Fernando Torres un punto tras dos jornadas disputadas en el Grupo II de Primera RFEF. No pasaban los rojiblancos del empate a cero en su estreno ante el Sanluqueño y la pasada semana eran derrotados por el FC Cartagena en el Cartagonova (3-2). Tampoco han tenido los madrileños una buena pretemporada, pinchando frente a Talavera e Ibiza y no pasando del empate con Alcorcón y Sabadell. Sin embargo, no deberá confiarse el Real Murcia en su visita de este domingo al Centro Deportivo Alcalá de Henares, sobre todo teniendo en cuenta lo que suele suceder a los murcianistas cada vez que se enfrentan al Atlético de Madrid B, ahora denominado Atlético Madrileño.

Sin un gran historial de enfrentamientos entre ambos, la creación de la Primera RFEF ha permitido repetir un duelo que no se daba desde la década de los ochenta cuando granas y rojiblancos coincidieron en Segunda División. Hasta 34 años estuvieron sin cruzarse en la competición oficial, viviéndose el reencuentro en la campaña 23-24, después del ascenso de ambos a la Primera RFEF.

Pero en esta nueva categoría no se le han dado muy bien las cosas al Real Murcia cada vez que se ha visto las caras con los colchoneros. Si la campaña 23-24 fue un aviso, el pasado curso, ya con Fernando Torres en el banquillo del filial rojiblanco, fue una confirmación. Al Real Murcia ni se le da bien el Atlético B ni es capaz de ganarles con el ‘Niño’ en el banquillo.

Y es que la pasada temporada, el técnico de Fuenlabrada le ‘birló’ hasta cuatro puntos al cuadro murcianista. Porque muchos aficionados granas todavía recordarán el gol de Adrián Niño que silenció Nueva Condomina el 9 de noviembre de 2024. En aquel partido en el que Cadorini había adelantado a los locales en el 76, los colchoneros salvaron la igualada en el minuto 90. Un tanto que además llenaba de nubarrones al equipo de Fran Fernández, que necesitaba ganar después de la dolorosa derrota en Ceuta.

Si doloroso fue ese empate, más dolorosa fue la derrota sufrida en la segunda vuelta en Alcalá de Henares, donde otra vez Adrián Niño fue el héroe de los de Fernando Torres. Dos goles del atacante gaditano mandaron a la lona a un Real Murcia que, pese a empatar a la media hora el gol inicial de los rojiblancos, no pudo hacer nada tras el 2-1 cuando solo faltaban ocho minutos para el final.

Ya no tendrá que verse las caras el Real Murcia con Adrián Niño esta temporada. El gaditano, una de las bajas importantes del filial rojiblanco, se ha marchado al Málaga, pero sí con Fernando Torres, que el pasado curso supo ganar la partida claramente a Fran Fernández.

Si la pasada temporada solo se salvó un punto ante los cochoneros, la campaña anterior no fue mucho mejor la cosa. Un gol de Carrillo en el 81 salvaba a los granas en Nueva Condomina después de que Nabil Touaizi hubiera adelantado a los visitantes en el marcador. Y en territorio madrileño, justo en la última jornada de la liga regular, la despedida de los de Alfaro no pudo ser más decepcionante, y eso que Pedro León abría el partido con un tanto en el minuto 6. Pero el ahora Atlético Madrileño reaccionaba rápido y con dos goles en apenas dos minutos -Cala empataba en el 17 y Diego Bri ponía el 2-1 en el 19- encarrilaban una victoria que quedaría confirmada con un tanto en propia puerta de Carrillo en el 47.

El Real Murcia-Villarreal B cambia de fecha

Siguen los cambios de horario en los partidos de Primera RFEF. No hay semana que la Federación Española no tenga que corregirse a sí misma solo horas después de fijar unas fechas. Ocurrió con el Atlético Madrileño-Real Murcia de este domingo y ha vuelto a suceder con la visita del Villarreal B a NC. Ese partido de la cuarta jornada se fijó para el sábado 20 de septiembre a las 16.00 joras, sin embargo finalmente se va a jugar el viernes 19 a partir de las 21.30 horas.