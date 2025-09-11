Derbi regional en los octavos de final de la Copa Federación

Había un 33,3% de posibilidades de que hubiera derbi y se ha producido. Deportiva Minera y Unión Molinense se van a ver las caras en el Ángel Celdrán el próximo miércoles 17 de septiembre por un puesto en los cuartos de final de la Copa Fedración. En el grupo D también están el Orihuela y el Huétor Tajar, que se enfrentarán en la localidad de la Vega Baja del Segura. Los ganadores de ambas eliminatorias se medirán en los cuartos de final en un choque que será definitivo para lograr una plaza en la Copa del Rey.

La plantilla de la Deportiva Minera celebra la clasificación a los octavos / Prensa Deportiva Minera

Deportiva Minera y Molinense se enfrentarán tras solventar sus eliminatorias de manera contundente. El cuadro cartagenero goleó por 3-0 al Melilla en un choque muy completo de los de Checa, mientras que el conjunto de Molina de Segura protagonizó una de las mayores sorpresas de los dieciseisavos de final de la Copa Federación al tumbar al histórico Xerez CD por 2-0, en un choque en el que los de Juanvi López realizaron un excelente primer tiempo y supieron sufrir y rematar la contienda en el segundo periodo.

Tras los encuentros de octavos de final, se volverá a sortear para saber entre los dos ganadores en qué campo se disputa la decisiva ronda de cuartos de final.