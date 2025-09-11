Alerta en la zaga albinegra por la lesión de Carrascal

La temporada del Fútbol Club Cartagena ha comenzado bien en lo deportivo. Sin embargo, no ha podido empezar peor en lo referente a las lesiones. En dos semanas de competición ya son tres los lesionados que suma el conjunto de Javi Rey. Víctor ‘Chuca’ tuvo que parar en plena pretemporada, Fran Vélez se cayó del equipo a pocas horas del comienzo del curso y ahora la desgracia le ha tocado a Marco Carrascal. El central santanderino sufrió una grave lesión durante el entrenamiento del miércoles y permanecerá un largo periodo de tiempo lejos de los terrenos de juego.

Una lesión de gravedad no sólo hace daño a quien la sufre, sino que afecta anímicamente a todo un vestuario. Eso es lo que ha sucedido en la caseta albinegra con el infortunio de Marco Carrascal. Trabajaba el grupo en el Cartagonova en sesión matinal a puerta cerrada cuando el defensa central ha incurrido en una acción -que no ha sido desvelada- que ha comprometido la integridad de su pierna izquierda. El club portuario, en el que no se quiere adelantar un pronóstico erróneo, clasificaba en un comunicado oficial de «afección en la tibia y peroné» la dolencia de Marco.

«El FC Cartagena SAD informa que Marco Carrascal ha sufrido una lesión esta mañana tras un lance en el entrenamiento matinal, en la que se han visto posiblemente afectados tibia y peroné de su pierna izquierda», confirmó la entidad albinegra pasadas las 13.30 horas del mediodía. El comunicado también adelantaba el traslado de Carrascal al centro médico de urgencia «para su estabilización e intervención», confirmando así su paso por el quirófano.

Desde el FC Cartagena prefieren ser cautos y esperar un diagnóstico médico que indique de forma más exacta dicha afección, aunque se espera que la operación se lleve a cabo durante el día de hoy para acortar al máximo su periodo de recuperación. Una recuperación que podría ir desde los dos meses -en el mejor de los casos- hasta aproximadamente los ocho -en el peor escenario-. El escrito oficial deja en el aire la cuestión de la recuperación dado el poco tiempo transcurrido y la inexistente exploración médica del momento. En los próximos días se conocerá con más exactitud el alcance de la lesión.

Fran Vélez continúa recuperándose de la dolencia en el bíceps femoral que no le ha permitido debutar

Este contratiempo se une al de Fran Vélez, mucho más leve, para dejar al FC Cartagena en una posición comprometida. De los cuatro defensas centrales de la plantilla, Javi Rey únicamente tiene disponibles a dos: Rubén Serrano e Imanol Baz. Los dos futbolistas que vienen siendo titulares en el centro de la defensa. Recordemos que una lesión muscular en el bíceps femoral dejó fuera del primer partido de liga a Vélez en uno de los últimos entrenamientos del equipo.

Vélez venía jugando bastantes minutos durante la pretemporada. Jugó de titular en el primer y segundo partido. Saltó desde el banquillo en el tercero. Volvió a la titularidad en el cuarto y sólo se perdió el tercero y el quinto. Sus sensaciones fueron buenas. Tanto que se ganó el tercer lugar entre los capitanes del equipo. Sólo la rotura fibrilar le ha alejado del once cuando parecía destinado a cumplir un rol clave en el cuadro cartagenerista. Su vuelta podría darse en la quinta jornada, frente al Sanluqueño a finales de septiembre.

Con cuatro hombres para dos puestos, el Cartagena dejó salir cedidos a Luca Lohr y Pablo Moyá al Arenteiro. Tras un cambio de normativa de la FIFA hace tres temporadas, ya no se admiten los fichajes entre clubes fuera del mercado por sustitución de un jugador lesionado. Sí podría firmar el Cartagena a un futbolista libre. La zaga albinegra está en alerta roja.

La RFEF cambia el horario La Real Federación Española de Fútbol anunció ayer nuevos cambios en los horarios de los partidos de la cuarta jornada en Primera Federación. El FC Cartagena se mide al Hércules el próximo domingo 21 de septiembre, pero el horario inicial, marcado a las 12.00 horas del mediodía, cambia a las 18.30 horas de la tarde. El partido, que se juega en el Cartagonova, coincide con el inicio de las Fiestas de Carthagineses y Romanos de la ciudad.