El UCAM Murcia de la cuarta década

El carácter resiliente del UCAM Murcia CB ha sido forjado durante cuarenta años de historia en los que ha tenido que hacer frente a situaciones de todo tipo. Ya sea dentro de una pista o fuera de ella, el club murciano ha sido capaz de superar diferentes adversidades y de no detenerse hasta alcanzar sus mayores éxitos. Cuatro décadas, desde su fundación en 1985, que durante esta temporada van a ser recordadas por la entidad desde el primer día.

El acto de inicio del nuevo curso de este jueves en la Sala Mamba no fue otra cosa que el pistoletazo de salida a una serie de homenajes que hacen echar la mirada hacia atrás a los aficionados más nostálgicos y veteranos, pero que también ayuda a entender de cómo se ha erigido un club que quizás esté viviendo ahora sus mejores años porque supo mantenerse a flote cuando el mar estaba bravo.

Los 14 jugadores que este curso componen la plantilla del UCAM Murcia no faltaron a la cita con unos aficionados que acudirán con ilusiones renovadas en las próximas semanas al Palacio de los Deportes, como también algunos acudieron de la misma manera en sus inicios al Príncipe de Asturias. No dudaron en tomarse fotos con cada uno de los seguidores que se lo pidieron en los instantes previos a conocer el spot oficial, que echó la mirada al pasado para recordar cada uno de los momentos más importantes de este casi medio siglo de historia del club. Y es que será la temporada número 28 del club en la máxima categoría, quince de ellas de manera consecutiva, y para este año todos ellos lucirán una camiseta conmemorativa de la Copa del Rey de 1996 que acogió el pabellón murciano.

Davontae Cacok, pívot del UCAM Murcia, junto a una fiel seguidora. / UCAM Murcia CB

Una indumentaria que también estuvo presente en el acto, aunque todavía no ha salido a la venta para los aficionados. Eso sí, tiene todas las papeletas de que va a ser una de las más vendidas. Estará seguida de cerca por la tercera equipación, la azul que conmemora la etapa de Randy Owens, el primer referente norteamericano en la historia del club, clave durante sus tres temporadas en la capital del Segura para la irrupción tanto de la institución como del baloncesto.

Sito Alonso, entrenador del UCAM, junto a más aficionados. / UCAM Murcia CB

La presidenta María Dolores García Mascarell y Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, se dirigieron a los aficionados desde el propio escenario, con la plantilla también acompañándoles, antes del visionado del spot que encandiló a todos los asistentes presentes.

«Los últimos años están siendo maravillosos gracias a la estabilidad que se ha ido logrando, gracias a Sito Alonso por esta apuesta, porque al final uno tiene que estar donde se siente feliz, y también quiero dar las gracias a todos y cada uno de los jugadores por ser un ejemplo de sacrificio y de los valores que transmiten a los más jóvenes. Les doy las gracias y la enhorabuena y que este año nos sigan dando muchas alegrías, pero sobre todo gracias afición», expresó la presidenta, quien también tuvo un recuerdo especial en su discurso para José Luis Mendoza.

Por su parte, Sito Alonso, aseguró durante su intervención de que «vamos a por todo este año» y que se siente «espectacular» por seguir en Murcia. «La gente me pregunta que cómo estoy, y yo siempre digo que estoy espectacular. Porque uno está espectacular cuando está donde quiere estar. Vamos a por todo este año», alentó el preparador madrileño durante el acto en la Sala Mamba.

Los jugadores Howard Sant-Roos, Toni Nakic, Sander Raieste y Will Falk. / UCAM Murcia CB

Fue la previa a un spot emotivo y contundente, donde Sito Alonso, el entrenador con más partidos del club, Nemanja Radovic, el máximo anotador de la entidad en ACB, y que está temporada jugará en Taiwan, y James Augustine, exjugador del conjunto murciano, hacen un repaso por todos los hitos logrados por el club estos cuarenta años de historia.

Un spot emotivo y contundente

Los 62 puntos en un partido de Randy Owens en Primera B, las gestas de Duane Washington, el partido de las dos prórrogas ante el TAU o las permanencias ante Zaragoza y Estudiantes son la previa a esta última década en la que el UCAM Murcia ha disputado dos veces el play off de la ACB, alcanzando la final en 2024, y otras dos participaciones en la Copa del Rey, a lo que hay que sumar las dos medallas de bronce en la Basketball Champions League.