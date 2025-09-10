El Real Murcia de Etxeberria no encuentra el equilibrio

El Real Murcia 24-25 incubó durante muchos meses una enfermedad que acabó siendo crónica. Aunque muchos señalaron a Fran Fernández como culpable de la situación, la ausencia de futbolistas complementarios en el centro del campo no ayudó al ya ex técnico murcianista. Solo hay que repasar la infinidad de cambios en sus alineaciones, especialmente en la medular y en la media punta.

Nunca fue capaz el almeriense de encontrar el equilibrio, consiguiendo a base de mirar atrás una cierta solvencia defensiva, pero pagándolo con la poca presencia en ataque. Pues comenzada ya una nueva temporada, y con técnico nuevo en la ‘oficina’ del Real Murcia, el problema no se ha solucionado. Tras dos jornadas disputadas, Joseba Etxeberria no ha logrado dotar de equilibrio a un equipo que tanto ante el Marbella como frente al Torremolinos chirrió por la debilidad de un centro del campo que se hace pequeñito a las primeras de cambio.

Y no es ajeno el técnico murcianista a ello. Si en Marbella apostó por Isi Gómez y Palmberg; este pasado domingo en Nueva Condomina ya había roto su idea inicial para colocar a Juan Carlos Real en el lugar del brasileño. Pero si la primera fórmula no dio el resultado esperado; la segunda tampoco cumplió con los objetivos. De hecho, el Real Murcia solo encontró un poco la calma ante el Torremolinos cuando Sekou saltó al campo ya en la segunda parte.

No es que el maliense se marcase el partido del año, pero sí que puso un poco de equilibrio a un equipo que durante algunos minutos de la primera parte había sufrido cada vez que el rival lograba superar la presión de los de arriba. Porque en esta ocasión el problema del Real Murcia no está en ataque, donde el equipo ha dejado chispazos que no desagradan a la afición; en esta campaña todas las miradas están puestas a la hora de defender, porque es ahí donde los murcianistas no inspiran ninguna confianza.

A la espera de Moyita y Antonio David

Al igual que la mayoría de aficionados, Etxeberria estarán contando las horas para que Moyita abandone definitivamente la enfermería. El ex del Castellón, que todavía no ha debutado en liga y que lleva sin jugar desde principios de agosto, es la pieza llamada a marcar diferencias en el centro del campo, donde tampoco ha podido jugar hasta el momento Antonio David, baja también ya varias semanas, en este caso por un problema estomacal.

Pero con unos o con otros, Etxeberria está obligado a cambiar el chip de su equipo si quiere empezar a ser realmente solvente, evitando que hasta equipos más débiles como el Torremolinos te creen problemas en casa. Y más si sus hombres de arriba no son capaces de ver puerta, algo que ocurrió este mismo domingo. Aunque hubo llegadas, no hubo finura a la hora de definir. Tampoco ayudó que durante muchos minutos se abusara constantemente de los centros.

Y esa falta de pegada hizo que Nueva Condomina no pudiera disfrutar de un partido tranquilo pese a que a los doce minutos el Real Murcia ya ganaba gracias a un gol de penalti de Flakus. Quitarse la presión con ese tanto que les adelantaba en el marcador no fue suficiente para un equipo murcianista que cuando el Torremolinos intentaba avanzar parecía completamente perdido, incluso a veces roto. Ni Real ni Isi Gómez daban la ayuda suficiente, y con los laterales muy adelantados, los centrales vivían en un apuro constante. Centrales entre los que Etxeberria tampoco pudo contar con otro de sus titulares. Le tocó al técnico vasco meter en el once a Jaso por la lesión en el amistoso ante el Elche de Saveljich.

El Atlético Madrileño, siguiente test

La tranquilidad para los granas por ahora es que, a diferencia de lo ocurrido en Marbella, la victoria sí se quedó en casa en este primer partido en Nueva Condomina. Trabajar después de sumar tres puntos es más sencillo, y más en un club como el Real Murcia, donde cada derrota provoca una tormenta. Tendrá Etxeberria su siguiente prueba de fuego en Madrid ante el Atlético Madrileño. Habrá que ver si el técnico logra recuperar a Moyita y a Antonio David, y en caso de que ambos sigan en la enfermería, habrá que ver si el técnico echa un poco el freno a su apuesta súper ofensiva para fijar el centro del campo con un tercer hombre como Sekou.

Desplazamiento de las peñas

Muchos aficionados del Real Murcia ya tienen su entrada para asistir este domingo al duelo que los granas disputarán ante el Atlético Madrileño en el Centro Deportivo Alcalá de Henares. Pero aquellos que no puedan ir en sus propios vehículos también tienen la oportunidad de sumarse al desplazamiento organizado por la Federación de Peñas. El precio es de 45 euros para los peñistas y de 52 euros para aquellos abonados que no formen parte de la FEPEMUR. La tarifa incluye la entrada para el partido. Además, desde las peñas informan que solo se sacará un autobús.

«La salida se realizará desde la sede de la FEPEMUR el domingo 14 de septiembre a las 5:30h. Así que se ruega estar con antelación suficiente. El regreso a Murcia será a la finalización del partido», informan las peñas, que también indican que «la reserva del viaje será solamente con pago con trarjeta. No se podrá realizar mediante la opción de pago por transferencia».

Los interesados en conseguir una de las plazas de ese viaje organizado a Madrid deberán inscribirse en la página web de la FEPEMUR. Según indican, primero habrá que darse de alta como nuevo usurario y posteriormente realizar la compra del viaje en la sección de desplazamientos.

El plazo para inscribirse es mañana jueves a mediodía o cuando se complete el autobús disponible.