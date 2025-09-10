Ofrenda floral del UCAM Murcia a la Fuensanta

El UCAM Murcia Club de Fútbol celebró en la mañana de este miércoles su tradicional ofrenda floral de inicio de temporada a Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Murcia. El acto ha tenido lugar en la Catedral, coincidiendo con la estancia de la Virgen en la capital en los días previos a la Romería.

La plantilla del primer equipo, acompañada por el cuerpo técnico y la directiva, ha estado encabezada por la presidenta del club, María Dolores García Mascarell. Tras la celebración de la misa, el capellán del UCAM Murcia CF, Felipe Tomás Valero, ha dirigido unas palabras de bienvenida a los asistentes. A continuación, la presidenta ha intervenido para poner en valor la devoción a la Virgen María, subrayando que, más allá de los triunfos y logros deportivos, su presencia debe acompañar siempre a todos los miembros de la plantilla.

El acto ha culminado con la entrega de un ramo de flores azules y amarillas, los colores del club, a Nuestra Señora de la Fuensanta. La ofrenda ha sido realizada por los capitanes Javi Ramírez, José Ruiz, Fer Román y Urcelay, en representación de todo el vestuario, antes de posar todos juntos en el altar mayor para inmortalizar este emotivo momento.