Minera y Molinense, a seguir soñando con la Copa del Rey

Deportiva Minera y Molinense inician esta tarde su andadura en la fase final de la Copa Federación con el objetivo de granar la primera de las tres eliminatorias que hay que superar para obtener un billete para la próxima edición de la Copa del Rey.

La Deportiva Minera se enfrentará a las 17.30 al Melilla su quinto partido oficial. Hasta ahora los cuatro anteriores (tres de la fase autonómica de la Copa Federación y el encuentro liguero) los cuenta por victorias que unidos a una pretemporada también impoluta en cuanto a resultados y a juego, hacen que la confianza dentro del vestuario rojillo sea máxima.

El cuadro de Llano del Beal se planta en este choque, ante otro candidato de Segunda Federación, tras haber ganado ya en partido oficial a Águilas, Yeclano Deportivo y Xerez Deportivo. En Chapín, en el debut liguero, además tuvo que remontar la Deportiva Minera el gol tempranero del cuadro jerezano. En Segunda Federación el porcentaje de victorias cuando te adelantas en el marcador es muy alto, pero los de Checa demostraron que están preparados para todos los escenarios. El triunfo por 1-3 le colocó además como el primer líder de la categoría.

Afronta esta fase nacional de la Copa Federación con la esperanza de superar a tres rivales para entrar en el bombo de la Copa del Rey, esa competición que les hizo soñar despiertos el curso pasado. Emular la historia del curso pasado es imposible, porque ese 0-5 al Tudelano, esa clasificación por penaltis ante el Alavés y ese encuentro ante el Real Madrid parecen momentos irrepetibles, pero la esperanza y la ilusión que existe en la Deportiva Minera es máxima.

Checa, si repite la forma de gestionar los minutos que hizo en los ocho días que se jugó la Copa Federación, hará rotaciones y no repetirá el once de Chapín. Futbolistas como Eghosa Bello, Álex Macías, Salinas o Sebas Holgado, que fueron suplentes el domingo, tienen muchas opciones de partir de titulares en el día de hoy.

Enfrente estará el Melilla, uno de los gallitos de la categoría que comenzó muy bien la temporada. El pasado domingo venció por 2-0 al UCAM Murcia, en un duelo entre dos candidatos al ascenso. El cuadro melillense con un presupuesto muy alto tiene una plantilla muy compensada y con jugadores muy desequilibrantes. Ante la escuadra universitaria se vio la solidez del equipo al no dejar al cuadro murciano mostrar ninguna de sus virtudes.

El ganador de esta eliminatoria ya sabe que su camino para llegar a la Copa del Rey pasará por dos rondas más jugando como visitante, por lo que son conscientes que no será nada fácil llegar a las semifinales. Hoy tienen el primero de esos tres pasos que dar.

En el Sánchez Cánovas

Por su parte, el Unión Molinense inicia su andadura en la Copa Federación esta tarde a las 20:00. Lo hace contra un histórico del fútbol español como es el Xerez CD en el Sánchez Cánovas. El encuentro de los octavos de final es un partido histórico para el cuadro de Molina de Segura, que consiguió por su buena clasificación liguera un puesto en la fase nacional y ahora está a tres pasos de lograr jugar la Copa del Rey.

No será nada sencillo acceder a la máxima competición copera de este país, ya que su primer escollo es un candidato a todo en la Segunda Federación. Además, el cuadro jerezano llega herido porque su debut liguero no fue el esperado y perdió por 2-1 ante el Puente Genil. La duda está ahora en si decide darle prioridad o no a la Copa Federación porque el premio de la Copa del Rey es muy suculento, pero no puede permitir fallar en liga si quiere pelear por todo.

El Molinense no tiene nada que perder. El favorito es el Xerez y lo normal es que sea el conjunto andaluz el que logre la clasificación, pero el cuadro azulón demostró en la primera jornada de liga en Ciudad Jardín ante el Cartagena B que está en un buen momento. Disputó un gran partido, sobre todo en la primera mitad, y se llevó los tres puntos de manera merecida.

Se espera que ambos entrenadores hagan rotaciones respecto al encuentro liguero que disputaron el pasado fin de semana por el momento de la temporada en el que estamos, pero en ningún caso se prevé que cambien el once al completo.

El partido se va a disputar en el Sánchez Cánovas, en lo que será una reapertura tras las obras, gracias al trabajo que se ha realizado en los últimos días. Estaba en el aire que se pudiera jugar o tener que buscar una alternativa, pero finalmente la escuadra molinense podrá jugar ante su gente y la directiva del club confía en que se vea un ambiente fantástico en el remodelado estadio.