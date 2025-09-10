El Jimbee Cartagena quiere ganar en su estreno como local

Vuelve el Jimbee Cartagena a jugar en partido oficial en el Palacio de los Deportes. El último partido oficial ahí ya ha pasado a la historia del club. Fue la victoria ante el Barça con el gol de Pablo Ramírez que le dio el título de liga al cuadro cartagenero. Hoy a las 21:00 ante Ribera Navarra (televisado por La Liga Plus) vuelve a encenderse el Palacio con más abonados que nunca y con la firme intención de los de Duda de lograr el primer triunfo liguero.

El cuadro portuario llega tras la decepción que supuso el 2-2 ante Palma Futsal, no por el empate en sí, sino por cómo se produjo. Ese tanto a falta de 17 segundos de Fabinho privó al conjunto rojiblanco de la victoria en un choque, eso sí, que tampoco fue redondo por parte del Jimbee, ya que Palma tuvo más la pelota y tuvo más ocasiones de gol.

La peor noticia del partido fue la lesión de Renato, el único fichaje que tenía el equipo para esta temporada y que se rompió la rodilla en una jugada fortuita. El periodo de recuperación, tras haberse operado con éxito, es de seis meses, por lo que entre que vuelve y coge la forma, va a tener tremendamente complicado jugar en esta temporada. El Jimbee Cartagena reaccionó rápidamente y lo hizo como un equipo grande. Se fijó en Juninho, uno de los pilares de Osasuna Magna Xota, y depositó la cláusula de rescisión.

Duda cuenta con tres bajas, además de la de Renato. Se trata de Pablo Ramírez, Tomaz y Cortés. Tres jugadores claves con los que Duda tendrá que trabajar para que no se noten esas ausencias. Junto a Juninho y a Carlos, jugador del filial, el técnico de Florianópolis contará con 10 jugadores de campo para el encuentro de hoy.

Ribera Navarra llega al partido de hoy tras haber logrado el mismo que el Jimbee en la primera jornada de liga. Eso sí, fue como local y ante Industrias Santa Coloma, pero el marcador fue el mismo: 2-2. El cuadro navarro tiene como objetivo no sufrir tanto como el curso pasado, pero en el choque de hoy, aun contando con las bajas que tiene el Jimbee Cartagena, es el claro favorito y deberá llevarse la victoria.