El Jimbee Cartagena aplasta a Ribera Navarra en su estreno en casa (8-2)

El Jimbee Cartagena consiguió la primera victoria de la temporada al golear a Ribera Navarra por 8-2 en un partido que tuvo dos partes muy diferenciadas. La primera fue donde el cuadro dirigido por Duda se divirtió, fue ofensivo, fue eficaz, demostró que la pizarra del técnico de Florianópolis sigue igual de vigente que nunca y machacó a su rival. Seis goles que pudieron ser más y que tan solo tuvieron el punto negro de los dos goles recibidos en dos despistes. En líneas generales, se vio la versión más ofensiva de un equipo que es más reconocible por su capacidad de sufrimiento y su labor defensiva que por su alegría y facilidad de ver puerta. El segundo tiempo sirvió para gestionar esfuerzos y evitar fatiga, que el próximo sábado hay un exigente partido ante Peñíscola, la revelación del curso pasado.

JIMBEE CARTAGENA VS RIBERA NAVARRA 25-26 -10.jpg / Iván Urquizar

El cuadro cartagenero firmó una primera parte casi impecable ante Ribera Navarra, combinando juego y pegada con una efectividad letal en las acciones a balón parado. La pizarra de Duda volvió a ser decisiva: Mellado abrió el marcador nada más arrancar el choque con un remate en un córner, Motta amplió la renta en una jugada ensayada tras un libre directo y Waltinho, también en saque de esquina, puso el 3-0, en un movimiento muy inteligente que le permitió finalizar solo. Tres goles nacidos de estrategia que pudieron ser más, pues los locales dispusieron de varias ocasiones claras. Sin embargo, en el minuto 13, con los navarros desbordados y recurriendo al portero-jugador, Eric Pérez logró el 3-1 que mantuvo con vida a los visitantes, o eso pensaron.

Mellado / Iván Urquízar

Fue un espejismo, ya que ese tanto lo que hizo fue cabrear a los pupilos de Duda. Osamanmusa, con un auténtico golazo, volvía a aumentar distancias tras una jugada combinada. El pívot tailandés ponía el esférico en la escuadra y disipaba cualquier duda que pudiera existir en el partido. En un abrir y cerrar de ojos llegaron los goles de Motta desde los 10 metros y de Pablo Ramírez, que debía unirse a la fiesta goleadora, rematando de cabeza un córner. 6-1 en el marcador y partido resuelto. Antes del descanso Terry, en un despiste local, recortaba distancias y colocaba el 6-2 para dar por terminada una primera parte donde se vio la versión más ofensiva del cuadro portuario.

No hubo segunda parte

Tras la reanudación no hubo partido. Bajó el ritmo de manera global, ya que Ribera Navarra no podía meterle mano a un Jimbee Cartagena muy superior y el conjunto cartagenero no quiso hacer sangre y, de manera inconsciente, se dedicó a contemporizar. Duda, además, aprovechó la ventaja en el marcador para darle minutos a los que en condiciones normales no tendrían tantos minutos y también a los canteranos. Además, Juninho, que había debutado en la primera mitad, tuvo más presencia en pista en el segundo tiempo. Se acabó el partido con los goles de Gon Castejón y Carlos Alonso que establercieron el 8-2.