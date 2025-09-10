Ganar como visitante, la última asignatura para Javi Rey en el FC Cartagena

Javi Rey ha conseguido cambiar muchas cosas en el Cartagena desde su llegada. La principal ha sido recuperar la ilusión dentro de la afición. No lo ha podido lograr él solo, pero sin duda es el líder del nuevo proyecto deportivo que ha conseguido que los seguidores albinegros tengan ganas de ver a su equipo, de mirar en el calendario cuándo juega, y 6.000 de ellos con ganas de ir al Cartagonova con su carnet de abonado.

Las dos primeras jornadas de liga se saldaron con un empate fuera de casa en Antequera y un triunfo en el Cartagonova ante el Atlético Madrileño. Con algunas sombras, sobre todo en el inicio del partido en el debut liguero y en el tramo ante el filial madrileño, pero en líneas generales siendo mejor que sus rivales. La actuación arbitral condicionó el resultado del primer choque y, frente al cuadro colchonero, el equipo portuario tuvo momentos de gran fútbol y de un ritmo alto de juego.

La temporada 2024-2025 fue desastrosa en todos los sentidos y dejó unas estadísticas para olvidar. El equipo empezó mal el curso, tuvo dos triunfos meritorios como visitante (en Elda y en Santander), pero fueron dos espejismos. A partir del mes de octubre, el equipo dejó de ser competitivo, sobre todo fuera de casa. En diciembre alcanzaron el punto más bajo y no hubo reacción ni en la dirección deportiva ni en el verde para la segunda vuelta. Se consiguió a final de curso un triunfo como local que sirvió para romper esa mala racha y para regalarle una mínima alegría a los valientes que seguían yendo al Cartagonova pese a la triste situación deportiva e institucional.

Todo ello cambió en el verano. Se ha trabajado muy bien en las oficinas durante el mercado de fichajes y se han logrado firmar futbolistas llamados a ser determinantes en la categoría. Se han visto ya de lo que pueden ser capaces de hacer los Larrea, Luismi Redondo, Chiki o Kevin Sánchez, pero faltan por descubrir a los Fran Vélez, Diego Gómez o Ander Martín. El Cartagena tiene una plantilla con alternativas y el equipo tiene un estilo que se intuye que va a ir a más en estas próximas semanas.

30 de septiembre 2024

Quedan 20 días para que se cumpla un año del último triunfo como visitante en liga del Cartagena. Fue el 30 de septiembre de 2024 en El Sardinero, en Real Racing Club 1-2 FC Cartagena. Ese día debutaba como entrenador Jandro Castro, que sustituía al ‘Pitu’ Abelardo. Su primer encuentro fue un oasis dentro de su etapa como entrenador. Todo aquello queda muy lejano y cuesta creer que no haya pasado ni un año, pero el dato refleja lo mal que lo ha pasado la institución en los últimos doce meses. Tras esa victoria en Santander, el equipo también consiguió ganar en Beasain y en Andorra en la Copa del Rey. Ese último triunfo oficial como visitante data del 5 de diciembre; por lo tanto, ya han pasado más de diez meses y un total de 13 encuentros oficiales lejos del Cartagonova. Javi Rey y su equipo, que solo son ‘culpables’ del último empate 0-0 en Antequera, que además estuvo cargado de polémica, tienen el objetivo de poner ese contador a cero al conseguir los tres puntos.

Mal escenario

La oportunidad de romper esa racha será el sábado a las 14.00, un horario moderno y extraño, de los que le gustan a Javier Tebas para que las televisiones tengan sus 10 franjas horarias diferentes y emitir así todos los partidos de la categoría desde el mismo canal. El Cartagena, para poner el contador a cero, necesita ganar en La Nova Creu Alta, feudo del Sabadell. En este 2025 no está siendo el mejor campo posible para los visitantes, ya que el cuadro catalán cimentó su ascenso desde la Segunda Federación en su campo. No pierde desde el 23 de febrero cuando cayó, eso sí de forma abultada, por 0-4 ante el Sant Andreu. Desde entonces, cinco victorias y dos empates, entre ellas el triunfo por 2-1 al UCAM en la ida de la final por el ascenso a Primera Federación.

Dos rachas totalmente opuestas, pero en el fútbol siempre se dice que las estadísticas están para romperlas y Javi Rey y sus jugadores intentarán que vuelva a cumplirse ese dicho.