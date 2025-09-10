ElPozo Murcia se gusta y suma sus primeros 3 puntos

ElPozo Murcia se impone ante el Alzira (1-3). El cuadro murciano mostró mejoría con respecto al partido frente a los cordobeses. De cara a portería afinaron su puntería, logrando anotar tres tantos, aunque pudieron haber anotado alguno más. En defensa estuvieron más firmes, evitando que los locales gozaran de más ocasiones para darle la vuelta al marcador. Primer triunfo del nuevo proyecto de ElPozo Murcia, que ya espera al viernes para repetir esta hazaña frente a Noia Portus

Había llegado la hora de que ElPozo Murcia demostrara. El cuadro murciano necesitaba conseguir la primera victoria de la temporada y evitar que no se volviera a repetir lo del pasado sábado en el Palacio. Los murcianos no solo querían el triunfo para poder sumar de 3, sino también por poder brindárselo a su afición, la cual no está muy contenta con el equipo.

La misión de conseguir la victoria se la tomaron muy en serio, ya que a las primeras de cambio, Rafa Santos estrenó el marcador. El brasileño remató desde el balcón del área, un centro raso de córner, y lo mandó a la parte baja de la portería. Minutos después, y tras una muy buena transición, Álex García hizo el segundo desde el costado derecho.

Conforme el encuentro se acercaba al final del primer tiempo, el Alzira recortó distancias. Los locales sumaron su primer tanto, gracias a un disparo desde media distancia de Pablo García. El chut fue directo al palo más largo, donde Edu Sousa no pudo llegar. Los murcianos, pese a estar mejor, no podían confiarse en el último acto.

Tras el tiempo de descanso, ElPozo Murcia saltó con buena energía al parqué. No pasó mucho tiempo cuando Marcel estrelló el esférico en la madera con un disparo desde la frontal. El Alzira también buscaba su oportunidad para poder empatar el encuentro y poner nervioso al cuadro de Josan González.

La esperanza de los locales de poder igualar la contienda se alejó tras el tercero de ElPozo, y volvió la necesidad de acercarse a ellos. El cuadro murciano volvió a hacer daño a la contra, con una conducción de Ricardo Mayor, que cuando llegó a la línea de fondo, metió un pase de la muerte a Dener. El pivot brasileño remató con fuerza y anotó a placer el tercero de los murcianos.

El conjunto murciano se acabó llevando el triunfo y sus primeros 3 puntos de la temporada. Un partido completo por parte de los de Josan González, logrando encajar tres tantos, pero perdonando otros muchos. Se mantuvo firme en defensa, mejorando con respecto al encuentro ante Córdoba. El cuadro de Josan González quiere mantener esta dinámica y espera repetirlo ante su gente, el próximo viernes ante Noia