ElPozo Murcia, a estrenar en Alzira su casillero de victorias

Hoy sí que sí, ElPozo Murcia disputa su encuentro frente al Alzira. El partido estaba previsto para el martes por la noche, pero debido a las lluvias en Valencia, la Federación Española de Fútbol tomó la decisión de aplazar la jornada. Los murcianos quieren la victoria en tierras valencianas, en un encuentro que se podrá seguir a través de La Liga Plus a partir de las 20:00 horas.

“Al grupo, más que dolerle a nivel anímico, le tiene que escocer. La derrota fue un golpe en toda la cara, de los que duelen mucho. Ahora tenemos que ver cómo reaccionamos ante eso, y tenemos que ver de qué pasta estamos hechos”, mencionó Josan González, entrenador de ElPozo Murcia, sobre la derrota en la primera jornada de liga ante el Córdoba.

“Antes de la jornada dije que empezábamos con cero puntos, y seguimos con esos mismos puntos. Es una liga muy complicada, y esto nos sirve como un golpe de enseñanza. Si somos listos y lo tomamos como un aprendizaje sobre los tipos de partidos que podemos encontrar y que debemos saber leer", dijo.

Si hay algo que destacar en el partido ante Córdoba, y que puede seguir manteniendo la ilusión activa de los aficionados, fue Ligeiro. El joven ala brasileño fue de lo mejor del encuentro, con desparpajo para encarar y probar fortuna desde cualquier ángulo. “Ligeiro sobresalió ante Córdoba. Ofensivamente fue lo más determinante del encuentro”, aclaró.

Tal y como ha dicho Josan González en reiteradas ocasiones, la liga presenta un nivel muy alto este año, y cualquier equipo, por flojo que parezca, puede darte la sorpresa y dejarte sobre la lona. “Si alguien piensa que va a ser un partido cómodo, estamos más que avisados de lo que pasó el sábado, y estoy seguro de que ellos también van a estar molestos por su resultado en Ferrol. No es un rival de nuestra liga, pero eso hay que demostrarlo en la pista”, comentó.

Josan puede estar contento de no tener, prácticamente, ninguna baja, a excepción de la de César Velasco. El técnico cordobés tiene a todos sus jugadores disponibles para afrontar el duelo ante el Alzira. “Seguimos con el problema de César, pero puede que llegue para Alzira, pero no podrá hacer mucho, ya que se ha perdido casi toda la pretemporada”, añadió.

La temporada no ha hecho nada más que empezar, y aún queda un camino muy largo hasta concluir la fase regular, pero no se pueden perder puntos a la primera de cambio. “Los puntos que perdimos en el Palacio eran fundamentales. No podemos dejarnos puntos por el camino, y menos en casa. Por eso los partidos de hoy y del viernes son muy importantes”, concluyó el técnico cordobés.