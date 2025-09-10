La Deportiva Minera arrolla al Melilla y mantiene el sueño copero

La Deportiva Minera sigue con la velocidad de crucero activada en este inicio de la temporada. Llegaba a este encuentro de Copa Federación ante el Melilla con todos los partidos oficiales saldados con victoria y al conjunto melillense también lo despachó y de manera contundente. Victoria por 3-0 en un partido que pudo tener un resultado mucho más amplio.

Salvo el inicio del choque en el que el cuadro visitante salió descarado y tuvo un par de situaciones donde estuvo cerca del gol, con el paso de los minutos el partido ya fue donde quería Checa. El entrenador de los del Llano del Beal está consiguiendo que los encuentros, cuando ya van pasando los minutos y se estabilizan, vayan por donde él desea. Es una inercia, pero siempre se juega a lo que él quiere.

La plantilla de la Deportiva Minera celebra la clasificación / Prensa Deportiva Minera

Manu Galán, al igual que en la final autonómica ante el Yeclano hace diez días, anotó el 1-0. A la salida de un córner, se impuso a su par y encarriló el choque. Con ese marcador se llegaba al descanso, pero la sensación ya era que la Minera era dominadora del juego.

El segundo periodo solo tuvo a un equipo. El Melilla fue incapaz de volver al partido y empezaron a sucederse las ocasiones para el cuadro cartagenero. El 2-0 llegó tras la ejecución de un contragolpe perfecto. Omar Perdomo recibió el esférico en campo propio, avanzó hasta la frontal del área y filtró el balón para que le llegara a Rubén Mesa en una posición donde no suele perdonar y no lo hizo. Segundo gol y la sensación de que la eliminatoria ya estaba resuelta.

La Minera siguió atacando y obtuvo el premio del tercero. Javi Vera fue el protagonista, que volvió a marcar tres días después y finalizó una vertiginosa transición para cerrar la goleada con el 3-0. Pudo caer el cuarto; de hecho, Eghosa Bello lo marcó, pero se lo anularon, pero el resultado no se movió ni hizo falta porque la afición que se acercó un día laboral al Ángel Celdrán salió muy feliz y con la sensación de que su equipo este año aspira a todo.