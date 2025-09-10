Los cuatro equipos murcianos, preparados para el arranque de la División de Honor

El próximo fin de semana empieza la competición en la máxima categoría del fútbol juvenil, la División de Honor.

En el Grupo VII estarán los cuatro equipos murcianos, Real Murcia, UCAM, Murcia Promises y el debutante, Pinatar, además de otros doce equipos: Valencia, Levante, Villarreal, Roda de Castellón, Alboraya, Albacete, Jove Español, Elche, Patacona, Talavera, Hércules y Castellón.

La competición finalizará el fin de semana del 2 y 3 de mayo del próximo año.

Habrán cuatro descensos. Este será el primer objetivo de los equipos murcianos; escapar de la quema.

El Real Murcia fue el mejor clasificado de la pasada campaña. Este año está dirigido desde el banquillo por Jose David Larrosa.

El UCAM lo prepara Dani Pina. El Murcia Promises, que se escapó del descenso in extremis, lo entrena Mateo Villar y el debutante Pinatar lo entrena Ramón Marín.

La primera jornada para los equipos murcianos es la siguiente:

Roda-Real Murcia. Sábado a las 18,00 horas en la Ciudad Deportiva del Villarreal

Ucam-Alboraya. Sábado a las 18,00 horas en Santiago El Mayor

Murcia Promises-Talavera. Sábado a las 17,00 horas en el Campus Universitario

Elche-Pinatar. Domingo a las 12 en Altabix