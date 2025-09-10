Fútbol
Los cuatro equipos murcianos, preparados para el arranque de la División de Honor
Real Murcia, UCAM, Murcia Promises y Pinatar inician la liga en el Grupo VII este fin de semana
El próximo fin de semana empieza la competición en la máxima categoría del fútbol juvenil, la División de Honor.
En el Grupo VII estarán los cuatro equipos murcianos, Real Murcia, UCAM, Murcia Promises y el debutante, Pinatar, además de otros doce equipos: Valencia, Levante, Villarreal, Roda de Castellón, Alboraya, Albacete, Jove Español, Elche, Patacona, Talavera, Hércules y Castellón.
La competición finalizará el fin de semana del 2 y 3 de mayo del próximo año.
Habrán cuatro descensos. Este será el primer objetivo de los equipos murcianos; escapar de la quema.
El Real Murcia fue el mejor clasificado de la pasada campaña. Este año está dirigido desde el banquillo por Jose David Larrosa.
El UCAM lo prepara Dani Pina. El Murcia Promises, que se escapó del descenso in extremis, lo entrena Mateo Villar y el debutante Pinatar lo entrena Ramón Marín.
La primera jornada para los equipos murcianos es la siguiente:
Roda-Real Murcia. Sábado a las 18,00 horas en la Ciudad Deportiva del Villarreal
Ucam-Alboraya. Sábado a las 18,00 horas en Santiago El Mayor
Murcia Promises-Talavera. Sábado a las 17,00 horas en el Campus Universitario
Elche-Pinatar. Domingo a las 12 en Altabix
- Cancelados los avisos por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre en la Región
- Estas son las zonas de la Región de Murcia donde hay aviso por lluvias y tormentas este lunes 8 de septiembre
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana
- Piden a los ciudadanos de la Región de Murcia precaución y atención ante el último aviso de la AEMET
- La nueva ley antitabaco propone multar a los padres de los menores que vapean y libera de humo las terrazas
- Muere una mujer y su hija resulta grave al salirse de la vía su furgoneta y chocar contra un árbol en Mula
- La Manga del Mar Menor, destino clave del Imserso en la nueva temporada