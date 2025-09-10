Caravaca
La carrera 10K solidaria recaudará fondos para APCOM el próximo 16 de noviembre
La recaudación de este año irá destinada a la Asociación APCOM
La segunda edición de la carrera urbana 10K Solidaria, que se celebra en Caravaca y está organizada para apoyar a APCOM, tendrá lugar el próximo 16 de noviembre, con un recorrido íntegramente urbano. El concejal de Deportes, José Fernández Tudela, junto a numerosos miembros de la citada asociación, así como representantes el Club ‘Las cabras tiran al monte’, han dado a conocer los detalles de este evento.
Además de las carreras de 10K y 5 K, se incorpora, como novedad, una marcha para todos los públicos y pruebas para menores
La carrera tendrá un recorrido urbano de 5.000 metros, llano y homologado, que transcurrirá por el casco urbano y zonas verdes de Caravaca. La salida y llegada estarán ubicadas junto al parque García Esteller, al igual que en su pasada edición. Además de las carreras de 10K y 5 K, se incorpora, como novedad, una marcha para todos los públicos y pruebas para menores. Habrá premios para los primeros clasificados y para corredores locales.
Los fondos servirán para mejorar los equipamientos de la nueva vivienda en comunidad destinada personas con grandes necesidades de apoyo
Apoyo para Apcom
La recaudación de este año irá destinada a la Asociación APCOM (Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual del Noroeste Murciano). En concreto, los fondos servirán para mejorar los equipamientos de la nueva vivienda en comunidad destinada personas con grandes necesidades de apoyo.
Esta edición, el cartel y el nombre de la prueba rinden un pequeño homenaje a la mascota del club caravaqueño ‘Las cabras tiran al monte’, Copy, fallecida hace unos meses tras 14 años acompañándoles en innumerables carreras y entrenamientos. Las inscripciones están abiertas a través de la plataforma www.asuspuestos.com.
