Baloncesto
UCAM Murcia: horarios y fechas clave de la primera vuelta en la Liga Endesa
El conjunto universitario ya conoce su calendario en la ACB después de completarse el cambio de los derechos televisivos para la 2025-2026
El UCAM Murcia CB se prepara para afrontar una nueva y exigente temporada en la Liga Endesa en este curso 2025-2026. Cuenta con una plantilla renovada y que presenta hasta siete caras nuevas para abrir una nueva etapa en una temporada que será muy especial para la entidad murciana, al cumplirse el 40 aniversario de la fundación del club, y en la que volverá a alternar el calendario de la ACB con el de la competición europea.
Los universitarios deberán ganarse en la pista su billete para la fase regular de la Basketball Champions League. Ese es el objetivo de esta pretemporada, que está diseñada para buscar tres victorias consecutivas en la fase previa -que arranca el próximo sábado 20 de septiembre ante el Lublin polaco-, y así poder mantener su andadura en la competición que organiza la FIBA.
No obstante, si esto no ocurre, el UCAM Murcia CB disputará la segunda competición, la FIBA Europe Cup. Por lo que deberá compaginar su calendario entre semana con el de una ACB que cuenta con novedades para el nuevo curso. Y es que los derechos de emisión de la Liga Endesa cambian después de una década al no renovar su compromiso con Movistar +.
La Liga Endesa se podrá seguir a través de DAZN y se emitirá un partido en abierto por Teledeporte. Por lo que después de comunicarse este acuerdo, los 18 equipos que componen la ACB, entre los que se encuentra el UCAM Murcia, ya conocen sus horarios y fechas clave para esta temporada.
Sito Alonso compaginará esta campaña su cargo como entrenador en el UCAM Murcia con el de seleccionador de Letonia y contará en la plantilla universitaria con hasta 14 jugadores. Por lo que dos serán descartados en las convocatorias. En ella se encuentran los bases David DeJulius, Michael Forrest y Dani García, los escoltas Dylan Ennis y Jonah Radebaugh, quien será el capitán, los aleros Sander Raieste, Will Falk y Howard Sant-Roos, los ala-pívots Kaiser Gates, Toni Nakic y Rubén López de la Torre, y los pívots Emanuel Cate, Moussa Diagne y Devontae Cacok.
Todos ellos arrancarán la Liga Endesa el próximo domingo 5 de octubre, a las 18.00 horas, en el Palacio de los Deportes ante el Moranbanc Andorra. El UCAM afrontará una primera vuelta con ochos partidos en casa y nueve fuera, donde visitará el Palau Blaugrana, el Santiago Martín o el José Martín Carpena. Además, se enfrentará al Real Madrid en el Palacio de los Deportes de Murcia el próximo 30 de diciembre, a las 21.00 horas, que se une a otros rivales de envergadura como el Baskonia o el Valencia Basket que pasarán también por la capital del Segura en los primeros meses de competición.
Horarios y fechas del UCAM Murcia en la Liga Endesa
- Jornada 1: UCAM Murcia-Morabanc Andorra, domingo 5 de octubre (18.00 horas).
- Jornada 2: Básquet Girona-UCAM Murcia, sábado 11 de octubre (18.00 horas).
- Jornada 3: Lenovo Tenerife-UCAM Murcia, sábado 18 de octubre (20.00 horas).
- Jornada 4: UCAM Murcia-Baskonia, domingo, 26 de octubre (12.30 horas).
- Jornada 5: Barça-UCAM Murcia, domingo 2 de noviembre (17.00 horas).
- Jornada 6: UCAM Murcia-BAXI Manresa, sábado 8 de noviembre (18.00 horas).
- Jornada 7: UCAM Murcia-Río Breogán, domingo 16 de noviembre (18.00 horas)
- Jornada 8: Hiopos Lleida-UCAM Murcia, sábado 22 de noviembre (18.00 horas).
- Jornada 9: San Pablo Burgos-UCAM Murcia, sábado 6 de diciembre (18.00 horas).
- Jornada 10: UCAM Murcia-Joventut, sábado 13 de diciembre (18.00 horas).
- Jornada 11: UCAM Murcia-Valencia Basket, domingo 21 de diciembre (17.00 horas).
- Jornada 12: Covirán Granada-UCAM Murcia, sábado 27 de diciembre (20.00 horas).
- Jornada 13: UCAM Murcia-Real Madrid, martes 30 de diciembre (21.00 horas).
- Jornada 14: Dreamland Gran Canaria-UCAM Murcia, sábado 3 de enero (20.00 horas).
- Jornada 15: Bilbao Basket-UCAM Murcia, sábado 10 de enero (19.00 horas).
- Jornada 16: UCAM Murcia-Casademont Zaragoza, domingo 18 de enero (18.00 horas).
- Jornada 17: Unicaja-UCAM Murcia, domingo 25 de enero (18.00 horas).
- Estas son las zonas de la Región de Murcia donde hay aviso por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- El fuego se desata en un garaje de Murcia
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana
- Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas
- Estas son las zonas de la Región de Murcia donde hay aviso por lluvias y tormentas este lunes 8 de septiembre
- Las aguas termales de un pueblo de Murcia donde las mujeres que no pueden ser madres se quedan embarazadas: 'Un milagro
- Sube a naranja el aviso por lluvias este lunes en la Región