UCAM Murcia: horarios y fechas clave de la primera vuelta en la Liga Endesa

El UCAM Murcia CB se prepara para afrontar una nueva y exigente temporada en la Liga Endesa en este curso 2025-2026. Cuenta con una plantilla renovada y que presenta hasta siete caras nuevas para abrir una nueva etapa en una temporada que será muy especial para la entidad murciana, al cumplirse el 40 aniversario de la fundación del club, y en la que volverá a alternar el calendario de la ACB con el de la competición europea.

Los universitarios deberán ganarse en la pista su billete para la fase regular de la Basketball Champions League. Ese es el objetivo de esta pretemporada, que está diseñada para buscar tres victorias consecutivas en la fase previa -que arranca el próximo sábado 20 de septiembre ante el Lublin polaco-, y así poder mantener su andadura en la competición que organiza la FIBA.

No obstante, si esto no ocurre, el UCAM Murcia CB disputará la segunda competición, la FIBA Europe Cup. Por lo que deberá compaginar su calendario entre semana con el de una ACB que cuenta con novedades para el nuevo curso. Y es que los derechos de emisión de la Liga Endesa cambian después de una década al no renovar su compromiso con Movistar +.

La Liga Endesa se podrá seguir a través de DAZN y se emitirá un partido en abierto por Teledeporte. Por lo que después de comunicarse este acuerdo, los 18 equipos que componen la ACB, entre los que se encuentra el UCAM Murcia, ya conocen sus horarios y fechas clave para esta temporada.

Un momento del amistoso disputado en Yecla ante el Valencia Basket. / UCAM Murcia CB

Sito Alonso compaginará esta campaña su cargo como entrenador en el UCAM Murcia con el de seleccionador de Letonia y contará en la plantilla universitaria con hasta 14 jugadores. Por lo que dos serán descartados en las convocatorias. En ella se encuentran los bases David DeJulius, Michael Forrest y Dani García, los escoltas Dylan Ennis y Jonah Radebaugh, quien será el capitán, los aleros Sander Raieste, Will Falk y Howard Sant-Roos, los ala-pívots Kaiser Gates, Toni Nakic y Rubén López de la Torre, y los pívots Emanuel Cate, Moussa Diagne y Devontae Cacok.

Los jugadores del UCAM Murcia CB durante la pretemporada. / UCAM Murcia CB

Todos ellos arrancarán la Liga Endesa el próximo domingo 5 de octubre, a las 18.00 horas, en el Palacio de los Deportes ante el Moranbanc Andorra. El UCAM afrontará una primera vuelta con ochos partidos en casa y nueve fuera, donde visitará el Palau Blaugrana, el Santiago Martín o el José Martín Carpena. Además, se enfrentará al Real Madrid en el Palacio de los Deportes de Murcia el próximo 30 de diciembre, a las 21.00 horas, que se une a otros rivales de envergadura como el Baskonia o el Valencia Basket que pasarán también por la capital del Segura en los primeros meses de competición.

Horarios y fechas del UCAM Murcia en la Liga Endesa