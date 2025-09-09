Real Murcia: ... Y Felipe Moreno tampoco pagó a Agustín Ramos

Comprar cosas se le da bien a Felipe Moreno, pagarlas ya no tanto. Lo sufrió en sus carnes Mauricio García de la Vega, que nunca vio el segundo plazo de acuerdo de 4 millones de euros alcanzado con el cordobés y que iba a suponer el final de la batalla judicial abierta por el mexicano por el control accionarial del Real Murcia, batalla judicial cuyo próximo capítulo tendrá lugar este mismo miércoles en el Tribunal Supremo.

Y lo acaba de vivir en primera persona el expresidente grana Agustín Ramos. El de Abarán ha visto como el ahora el máximo accionista del Real Murcia ha dejado transcurrir el plazo pactado sin abonarle los más de dos millones y medio de euros de los préstamos convertibles en acciones que le vendió en marzo de 2023 y que permitieron a Moreno tomar el control de la entidad centenaria.

Al contrario que Enrique Roca, que exigió al empresario andaluz el pago inmediato de los 750.000 euros que había aportado al club para cederle esas participaciones; Agustín Ramos pecó de ingenuo y, en vez que imitar al lorquino, optó por dar un voto de confianza a Felipe Moreno, vendiéndole su crédito para pagar en dos plazos, el segundo de ellos fijado para el pasado 31 de julio.

Pues igual que Felipe Moreno no abonó lo pactado en el primer pago; el 31 de julio de 2025 pasó y Agustín Ramos tampoco ha visto el dinero correspondiente al segundo plazo, lo que no ha pillado por sorpresa al empresario murciano, que desde hace meses tenía claro que su predecesor en la presidencia del Real Murcia le compró las acciones que el único objetivo de poder tomar el control del club, pero sin tener ninguna intención de pagárselas.

De hecho, el pasado mes de diciembre, tras un nuevo acuerdo económico incumplido por el cordobés, Ramos decidía romper cualquier tipo de relación con el actual presidente del Real Murcia.

Resolución de contrato

Y ese incumplimiento de contrato por Felipe Moreno, que tenía que abonar unos 2,5 millones de euros por unos préstamos participativos que luego fueron convertidos en acciones, va a devolver a Agustín Ramos al tablero accionarial del Real Murcia. Porque en el documento de compraventa firmado por ambas partes, los abogados del empresario murciano se cubrieron las espaldas incluyendo una cláusula por la que si llegado en plazo no se habían abonado las cantidades pactadas, el contrato quedaría resuelto.

De vuelta al accionariado

¿Y qué significa esto? Que esas acciones que permitieron a Felipe Moreno dar el primer paso para convertirse en el dueño y señor del Real Murcia regresan a manos de Agustín Ramos, convirtiéndose el de Abarán en el segundo accionista del club con un capital que ronda los tres millones. Porque a los 2,5 millones que recupera ahora por el nuevo ‘simpa’ de Felipe Moreno hay que añadir los 500.000 que también ha recuperado después de la anulación por parte de la Audiencia Provincial de la Operación Acordeón con la que se dejó a cero a todos los accionistas.

Aunque tras conocerse la resolución, los abogados del club no querían dar por hecho que la reducción de capital se viera afectada por la anulación del Plan de Reestructuración, llegando incluso a pedir una aclaración a los magistrados de la Audiencia, finalmente parece que les ha quedado más que claro que ambos procesosno son válidos. De ahí, que en los últimos días, el Real Murcia haya informado oficialmente que los accionistas anteriores a 2024 recuperan sus acciones y que los que participaron en la última ampliación se quedan sin títulos, pasando ahora a ser acreedores.

En ese comunicado el Real Murcia da su brazo a torcer y reconoce que su capital social es de 11,3 millones de euros y no de 7 millones como se pretendía después de la reducción de capital y de la posterior ampliación que dejaba a Felipe Moreno como el dueño del 84% del club.

Pero aunque ahora todo vuelve a estar mucho más ajustado en el tablero accionarial, no se espera que el presidente grana tenga problemas para sacar las votaciones en la próxima Junta, sobre todo si sigue manteniendo el apoyo de Francisco Tornel, que también ha recuperado un capital que los 400.000 euros.