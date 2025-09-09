El Hozono Global Jairis presenta su ambicioso proyecto

El Hozono Global Jairis vivió este martes un acto especial en la Hacienda de Álamo, lugar elegido por el club para la presentación oficial de sus equipaciones y del proyecto deportivo de cara a la temporada 2025-26. La puesta de largo sirvió para escenificar la ambición de un club que afronta un nuevo curso consecutivo en la élite del baloncesto femenino español y con la ambición de codearse con las mejores.

El presidente del club, Salvador Costa, abrió el turno de intervenciones destacando la importancia del respaldo institucional y privado en la consolidación del proyecto, además de mostrarse muy optimista. “Creo que tenemos un equipo joven, con mucho talento, con ambición, que unido a ese cuerpo técnico, a la directiva y a estos patrocinadores, vamos a tener muchas alegrías a lo largo de la temporada”, señaló.

La capitana del equipo, Aina Ayuso, insistió en la importancia de la cultura de trabajo y del compromiso colectivo: “Comenzamos una nueva temporada con mucha ilusión, con ganas de seguir creciendo y de luchar en cada partido para dejar el nombre del club en lo más alto. Sabemos que el camino no será fácil, pero el honor de este equipo y la fuerza que sentimos desde afuera nos hacen soñar con grandes cosas”, subrayó una de las líderes del vestuario.

Equipaciones del Hozono Global Jairis / Iván Urquízar

Uno de los momentos más esperados de la velada fue la presentación de las nuevas equipaciones. La primera indumentaria mantiene el tradicional color amarillo y negro, señas de identidad del club, con un diseño renovado y detalles modernos. La segunda equipación apuesta por una combinación en blanco y dorado, mientras que la tercera, de uso alternativo, recupera el azul marino con un guiño a la historia del club. “No es solo una camiseta; es un símbolo de pertenencia y de orgullo por Alcantarilla”, apuntó el responsable de comunicación durante la proyección del vídeo oficial.

También tomó la palabra Paqui Terol, alcaldesa de Alcantarilla, quien, además de agradecer al club el papel representativo que tiene para la ciudad, se mostró ilusionada con mejorar la clasificación del año pasado: “Yo creo que este año, con el proyecto que tienen tan ilusionante y ese equipo tan cohesionado que están consiguiendo, podemos llegar a puestos más altos y ese sería el deseo de todos y seguro que el de ellas”, explicó la alcaldesa.

Las jugadoras del Hozono Global Jairis en el Complejo Deportivo Hacienda del Álamo / Iván Urquízar

El acto concluyó con las palabras de Mariano Galindo, director general de Hozono Global, patrocinador principal y dueño ahora del complejo donde se realizó la presentación, quien reafirmó el compromiso de la empresa: “Hoy damos el pistoletazo de salida a una nueva temporada cargada de ilusión, compromiso y ambición. Cada inicio marca un punto de inflexión, una página en blanco que vamos a escribir juntos con esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo. El Grupo Hozono Global Jairis representa mucho más que un club; es un proyecto colectivo que une a jugadoras, cuerpo técnico, afición, patrocinadores y a todas las personas que lo hacen posible”, explicaba.

Tras el acto, las jugadoras y el cuerpo técnico bajaron al campo del golf y pudieron practicar unos golpes durante unos minutos en un ambiente distendido y con el pensamiento de que todas se les da mucho mejor el baloncesto que el nuevo deporte que estaban practicando.

El Hozono Global Jairis afrontará un inicio de temporada exigente con la mirada puesta en la Supercopa de España, primer título en juego a finales del mes de septiembre.