Fútbol
El árbitro impide a La Unión jugar con el escudo del Malacitano
El equipo tuvo que vestir la segunda equipación del equipo local, el Antoniano
La temporada 2025-2026 en la Segunda Federación no podía haber arrancado de manera más convulsa para La Unión Atlético. El conjunto minero, que en los despachos ha protagonizado un verano lleno de incertidumbre por su frustrada mudanza administrativa a Málaga, ha tenido en la primera jornada de liga un nuevo capítulo surrealista.
Según recoge el acta del encuentro entre el Atlético Antoniano y La Unión, firmado por el colegiado, antes del inicio del partido los delegados de ambos equipos estaban realizando las labores habituales de prepartido cuando el árbitro detectó una irregularidad significativa: el conjunto visitante presentó sus dos equipaciones con el escudo del CD Unión Malacitano, denominación con la que la entidad se había inscrito en el registro andaluz tras su traslado, pero que no es la oficial reconocida por la RFEF. La normativa es clara: los equipos deben competir con la equipación aprobada en la inscripción federativa, en este caso, la de Fútbol Club La Unión Atlético.
El árbitro, siguiendo instrucciones de la Federación, notificó al delegado visitante que el equipo debía jugar con la indumentaria oficial del FC La Unión Atlético. Sin embargo, el representante del club le comunicó que no disponían de esa equipación en ese momento. La situación, insólita y ridícula en una primera jornada de liga, llegó a tal punto que el colegiado advirtió de que, en caso de no encontrar una solución, podría darse el partido por incomparecencia del conjunto unionense.
Para evitar un desenlace tan drástico, se optó por una medida de emergencia: que La Unión Atlético vistiera la segunda equipación del equipo local, el Antoniano. Así pudo disputarse finalmente el encuentro con normalidad, aunque con el bochorno añadido de ver a un equipo visitante compitiendo con camisetas facilitadas por el rival, algo inédito en un encuentro de este nivel y más propio de ligas municipales.
