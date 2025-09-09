El Alzira-ElPozo se aplaza a mañana miércoles por las lluvias en Valencia

ElPozo Murcia tenía hoy una cita de la segunda jornada de Primera División en la pista del Alzira, pero la misma ha sido aplazada a mañana miércoles, a las 20:00 horas y ofrecido por LaLiga+, debido al riesgo de lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana durante el día de hoy. Así lo determinó ayer noche la Federación Española de Fútbol que, en cualquier caso, también indicó en su resolución que se podría dar una nueva suspensión y aplazamiento en «caso de variación de las circunstancias».

Por este motivo, el conjunto e Josan González ve retrasado un día su segundo encuentro, que en principio era esta noche, a las nueve, y ofrecido por Teledeporte. Tendrá al menos un día más el técnico cordobés para trabajar con un equipo que, después de las altas expectativas puestas en el nuevo proyecto, comenzó la temporada con una derrota en casa frente al Córdoba.

Bebe, el autor del primer tanto murciano el pasado sábado, salió a hablar ayer ante los medios para analizar tanto la derrota sufrida como el nuevo enfrentamiento. «Tenemos un nuevo partido, y tenemos que estar centrados en ello. No queríamos el resultado del partido anterior, pero es cierto que hay que mejorar cosas. Hemos hecho un trabajo de pretemporada positivo, y hay que seguir mejorando y confiando», mencionó.

«Las estadísticas están ahí, vimos que ellos tiraron 5 veces y anotaron 3 goles, pero sí que es verdad que nosotros tuvimos muchas ocasiones, y hay que materializarlas. Sobre todo en los momentos en los que tengas todo el peso del partido, tenemos que intentar ser mucho más efectivos», dijo Bebe.

«No creo que sea falta de rodaje. Al final son 5 jugadores nuevos en la plantilla, y el otro día, la primera vez que pisaban la pista, pues no pudimos tener todas las ocasiones de gol, que son las que te dan confianza. El equipo está confiando en el trabajo y esa humildad, esa confianza y ese sacrificio es lo que tenemos que seguir manteniendo», añadió.

El partido en casa ante el Córdoba no solo era el estreno del nuevo proyecto de ElPozo Murcia, sino que también era el regreso, a la que fue su casa, de Bebe. «Muy bien, sobre todo, porque es volver a casa, y estoy contento de poder ayudar al equipo, intentar levantar el club y volver a llevarlo a lo que fue, y devolverle el peso a esta camiseta», concluyó.