El Jimbee Cartagena sufre el primer contratiempo grave de la temporada

Este lunes 8 de septiembre de 2025, el ala caboverdiano Renato Lopes Furtado, único refuerzo del Jimbee Cartagena este verano, ha sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital Ribera Virgen de la Caridad de Cartagena. Esto ocurrió tras sufrir una grave lesión—una fractura-avulsión del polo inferior de la rótula con afectación del tendón rotuliano—durante la primera jornada de la Primera División de Fútbol Sala. La operación se ha realizado sin complicaciones, y el jugador recibirá el alta hospitalaria en los próximos días

La noticia ha constituido un mazazo para la entidad rojiblanca, que confiaba especialmente en Renato como referente desde su llegada al club este verano. Según el comunicado oficial del club, el tiempo estimado de baja asciende a unos seis meses. Aunque esta previsión dependerá de su evolución clínica y de la respuesta progresiva al trabajo funcional. Este trabajo se realizará bajo la supervisión del cuerpo médico, el equipo de rendimiento del Jimbee y los profesionales del hospital, bajo la coordinación del doctor Pedro Martínez Victorio

Renato, de 27 años, se convirtió en el segundo fichaje del Jimbee Cartagena de cara a la temporada 2025-26, con un contrato de tres temporadas —hasta 2028— firmado el 6 de agosto pasado tras abonar al Jaén los 50.000 euros de su cláusula de rescisión. El club esperó mucho de él: aportar potencia física, competitividad y polivalencia táctica que permitirían al entrenador Duda disponer de diferentes opciones en el 40×20. El otro refuerzo, Cristian Povea, se marchó cedido y ahora Renato se lesiona. El plan de este verano del Jimbee Cartagena se ha caído.

Renato, operado con éxito / Prensa Jimbee Cartagena

Nacido el 5 de diciembre de 1997 en Santa Catarina (Cabo Verde), Renato llegó a España con apenas un año y ocho meses y se formó en las categorías inferiores del Pescados Rubén Burela FS, dando el salto al primer equipo en la temporada 2014-15. Allí se consolidó como líder indiscutible antes de fichar por el Jaén Paraíso Interior en verano de 2022, donde ganó la Copa de España en 2023 y anotó 14 goles en la última campaña, lo que le valió su debut internacional con la selección española

Para el Jimbee Cartagena, bicampeón de Liga y Supercopa, su contratación representaba uno de los fichajes impactantes del mercado: un jugador ya maduro, con amplia experiencia y muy polivalente, idóneo para mantener alto el nivel competitivo del equipo tanto en los entrenamientos como en los partidos y dar otras soluciones. Lamentablemente, esa ambición se ve ahora frustrada por esta lesión grave. Es complicado que pueda volver a jugar este curso. El Dr. Martínez Victorio y su equipo del Hospital Ribera, junto al cuerpo médico y de rendimiento del club, coordinarán el protocolo de recuperación. El objetivo es que Renato vuelva en óptimas condiciones por lo que el club no va a arriesgar en adelantar los plazos.

Toca mirar al mercado

Con el inicio de temporada ya marcado por esta noticia inesperada, el desafío para el Jimbee Cartagena es significativo. La baja prolongada de su fichaje estrella pondrá a prueba la profundidad del plantel, la capacidad de adaptación del cuerpo técnico y también la cintura de la dirección deportiva en busca de un refuerzo que pueda suplir este contratiempo. Hasta el 30 de septiembre hay tiempo de sobra para encontrar ese jugador que pueda aportar lo que estaba previsto que hiciera Renato, pero tendrá que moverse con celeridad el cuadro cartagenero.