Real Murcia - Juventud Torremolinos: bendito sea el VAR

Cualquier otro año el Real Murcia hubiera perdido en su estreno en Nueva Condomina. Sin hacer una gran investigación, solo hay que recordar lo ocurrido en septiembre de 2024 con el Yeclano, lo que sucedió en 2023 con el Córdoba o lo que se vivió en 2022 con el Calahorra. Si habitualmente es difícil ver al Real Murcia ganar en casa, que la victoria llegue en la primera jornada es misión imposible.

Y a ese mismo final estaban condenados ayer los aficionados murcianista de no ser por la novedosa aparición del VAR o el FVS como se conoce el sistema videoarbitraje en Primera RFEF. Porque de no ser por la tecnología, el Real Murcia hubiera empezado la liga en casa con derrota ante el Torremolinos. Porque de no ser por las repeticiones en la pantallita, el colegiado se hubiera tragado un penalti a David Vicente, que acabó siendo decisivo para que Flakus anotase el gol del triunfo, y porque de no ser por la revisión el conjunto visitante hubiera dado el campanazo con un tanto de Christian que el asistente dio por bueno pero que acabó siendo anulado por fuera de juego después de ver muchas y muchas repeticiones, tantas repeticiones en las distintas revisiones -hasta cuatro antes del descanso- que la primera parte se alargó hasta el minuto 60.

El colegiado tras acudir al VAR. / Juan Carlos Caval

Condenados al sufrimiento

Si alguien confiaba que este lunes las crónicas del partido hablasen de un Real Murcia valiente, de un Real Murcia matador, de un Real Murcia fuerte como un roble, deberán conformarse con leer que el Real Murcia ganó gracias al VAR, porque poco se puede destacar de un equipo al que el aura prometida por Joseba Etxeberria le dura como mucho 20 minutos, porque tampoco se puede hablar de un Real Murcia dominador, porque, quitando los tres puntos, no hay demasiados puntos positivos a los que agarrarse.

Es verdad que la victoria llegó a Nueva Condomina en la primera jornada, y eso ya es un principio conociendo el historial, pero de lo que no se libraron los 15.000 aficionados que acudieron al campo fue del sufrimiento. Porque en una temporada en la que nos han prometido ‘fútbol total’, el Torremolinos, posiblemente el equipo más frágil del Grupo II, destrozó, con palicos y cañicas como dirían en Murcia, más de una vez a la defensa del Real Murcia.

Un centro del campo pequeñito

Aficionados del Real Murcia. / Juan Carlos Caval

Pero ya no solo es cosa de errores puntuales en defensa, el problema, como ocurrió en Marbella, va mucho más allá. El problema empieza en el centro del campo, un centro del campo pequeñito, hasta a llegar a ser insignificante, un centro del campo que si el pasado curso era señalado por su falta de capacidad ofensiva, en esta campaña parece que va a ser mirado con lupa por su falta de consistencia y de orden. Y sin consistencia y orden, pasada la efervescencia inicial que en Marbella significó el gol de Ekain y que ayer permitió la acción que acabaría con el penalti lanzado por Flakus, el Real Murcia acaba siendo un poco caos, sin juego ni señas de identidad, dependiente de algún chispazo de futbolistas como Ekain y Álvaro Bustos o de la fortaleza física de Pedro Benito.

Con Ekain, con Bustos, con Pedro Benito, con Vicente, con Flakus es sencillo que lleguen las ocasiones de gol, y ayer hubo muchas. Nadie puede decir que el equipo grana no lo intentó ante Javi Cuenca. Sin embargo, cuando el acierto no llega, cuando las ocasiones claras se convierten oscuras tras malas decisiones o disparos que no van entre los tres palos, todo queda en manos de la retaguardia, y la retaguardia en estas primeras jornadas hace aguas por todas partes. Este domingo las sensaciones incluso fueron peores que en Marbella. Porque el rival era más frágil y porque en muchas situaciones que tocaba remar, el desconcierto era absoluto.

Nos había hablado Etxeberria de sustos. Nos había preparado. Pero una cosa es un susto y otra cosa es que la película sea de miedo auténtico. Ayer no pasó nada, el sufrimiento no tuvo consecuencias, sin embargo no son buenos presagios pensando en partidos importantes, en partidos en los que se acabará decidiendo la clasificación, que marcarán el play off.

Una defensa en cuadro

No ayuda la planificación de Goiria. Se ha olvidado el director deportivo de la defensa en este mercado y el Real Murcia ya lo paga. Ayer tuvo que jugar Antxón Jaso por la baja de Saveljich, cuyo parte médico de momento nadie conoce. Pero no es el argentino el único con problemas. Solo había que mirar al banquillo. Con Mier y Andrés López también con problemas, ni un solo defensa de la primera plantilla tenía Etxeberria en el banco.

Además de la entrada obligada de Jaso, hubo otros dos cambios respecto a Marbella. Flakus era el esperado por todos. Más sorpresa produjo ver a Juan Carlos Real junto a Isi Gómez en el centro del campo, con Ekain un paso por delante. Y es que Moyita y Antonio David siguen en la enfermería.

Habrá que confiar en que una vez que «las primeras espadas» estén listas, el Real Murcia deje atrás las malas sensaciones de ayer. Porque quitando el gol de penalti de Flakus, al que no le temblaron las piernas, se vieron más dudas que certezas. Es verdad que Álvaro Bustos da mucho por banda, pero también es cierto que sus compañeros deben aprovechar más sus centros; es verdad que Pedro Benito pelea y pelea, pero no es menos cierto que el delantero no es el más fiable dentro del área; y cuando no eres capaz de aprovechar el poderío que se supone que tienes, pues pasa lo que pasa.

Pasa que un recién ascendido como el Torremolinos te supera demasiado fácil en el centro del campo y encuentra todas tus grietas en defensa. Al cuarto de hora tuvo que aparecer Gazzaniga para evitar un gol de Christian, un Christian que no falló en el 44, pero que se quedó sin gol al aparecer el VAR para determinar que la acción era fuera de juego.

Alargue de 12 minutos

Superada una primera parte que se alargó hasta el minuto 60, no mejoraron mucho las cosas a la vuelta de vestuarios. Encontraba alivio el Real Murcia en los centros laterales, pero no eran suficientes para ampliar ventajas. En busca de solucionar el bloqueo del centro del campo, Etxeberria apostó por Palmberg, primero, y por Schalk y Sekou, después. La entrada del último pareció poner un poco de orden, aliviando los enormes espacios que hacían invisibles a los defensas granas.

Y mientras el Real Murcia seguía fallando ocasiones, como una clarísima de Pedro Benito a pase de Flakus u otra en un cabezazo de Alberto González, los aficionados en Nueva Condomina se mordían las uñas pensando en que, sabiendo el historial del Real Murcia, en cualquier momento podía llegar el susto. La tuvo de nuevo Christian en una mala salida de Gazzaniga, pero por una vez el final fue feliz, y eso ya es un buen presagio.