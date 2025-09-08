Tenis
El Palmar vuelve a echarse a la calle para animar a Carlitos
Cientos de vecinos acuden a ver en pantalla gigante el nuevo triunfo de su paisano
Deberían dejar instalada permanentemente una pantalla gigante en El Palmar. Porque son tan habituales los éxitos de Carlos Alcaraz que para sus vecinos ya es habitual salir a la calle para disfrutar en directo de los grandes partidos que juega su paisano. Después de verle levantar un nuevo título de Roland Garros, llegó la decepción de la derrota en Wimbledon, sin embargo este domingo de nuevo volvió a llegar la felicidad a las calles de El Palmar. Cientos de personas se dieron cita para ver el partido en la pantalla gigante colocada por el ayuntamiento de Murcia en la calle Pintor Pedro Cano. Y en esta ocasión no hubo que sufrir demasiado. Demostrando el gran nivel que había ofrecido a lo largo de todo el torneo, Carlos Alcaraz destrozó a Sinner. Solo en el segundo set hubo un poco de dudas. Pero el 6-1 del tercero dejó claro que este domingo se iba a vivir otra gran noche de fiesta en El Palmar. No solo celebraron el sexto Grand Slam del jugador de la Región, también su regreso al número 1 del mundo.
