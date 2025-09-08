Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Motocross de Torreagüera vuelve tras treinta años

Nicolás Ortuño ‘El Marciano’ logra la victoria en casa en una cita con ocho carreras

El Motocross de Torreagüera, que no se disputaba desde hace treinta años, congregó a más de 3000 espectadores con la presencia de los concejales del ayuntamiento de Murcia Miguel Ángel Noguera y Fulgencio Perona, así como de la alcaldesa pedánea, Silvia Almarcha, que fueron los encargados de dar la salida a las ocho mangas y de realizar la entrega de trofeos, donde Nicolás Ortuño ‘El Marciano’ fue el protagonista al ganar en la categoría MX4. Carlos Valiente fue segundo, mientras José Ortuño, hermano del ganador, acabó tercero. En el resto de categorías subieron a lo más alto del podio, Jorge Gaspar Juan (MX1), Borja Caballero (MX2), Pedro Coronel (MX3), Emiliano Plasencia (MX125), José Ramón Espinosa (MX5), Alejandro Gallardo (MX AF), Víctor López (MX65), José Antonio López (MX85),y Manuel Rabadán y Alma Silvestre (MX50).

