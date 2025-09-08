La Minera vence y es el primer líder de la liga

La Deportiva Minera vivió un estreno liguero para enmarcar en Chapín, donde se impuso con autoridad por 1-3 al Xerez Deportivo. Los hombres de Checa supieron reaccionar a un inicio adverso y demostraron personalidad y pegada.

El partido comenzó con polémica: no se había cumplido el primer minuto cuando Manu Galán frenó en falta a Sergio García sin ver la amarilla. En la jugada posterior, el Xerez golpeó primero. Una indecisión defensiva visitante permitió a Diego Iglesias filtrar un pase a Ilias, que definió con calidad ante Álex Lázaro para el 1-0. Chapín celebraba, pero la Minera no se descompuso.

El empate llegó tras una falta lateral ejecutada con precisión por Omar Perdomo. Su centro medido encontró la cabeza de Ayala, que se impuso por alto y colocó el balón junto a la escuadra, imposible para Perales. Con el 1-1, los de Checa crecieron y, justo antes del descanso, dieron la vuelta al marcador: un centro aparentemente sin peligro acabó en error de Perales, que chocó con un compañero, y el balón suelto lo recogió Kike Carrasco para firmar el 1-2.

En la segunda mitad, la Minera planteó un partido inteligente, replegando líneas y buscando sorprender a la contra. Y lo consiguió. Un envío al área fue rematado por Javi Vera, que ganó el salto a Morante y colocó el 1-3 que dejó tocado al Xerez. Los locales lo intentaron con más ímpetu que acierto, pero se toparon una y otra vez con un sobresaliente Álex Lázaro, que salvó con sus intervenciones cualquier opción de remontada.

El pitido final certificó la victoria para la Minera, que arranca con paso firme y transmite ilusión. Los de Checa demostraron carácter, pegada y solidez en un choque que refuerza su confianza.