El Lorca Deportiva merece más ante el Real Jaén

Lorca Deportiva y Real Jaén firmaron un empate sin goles (0-0) en un partido donde los lorquinos fueron mejores, dispusieron de las ocasiones más claras y dejaron un buen sabor de boca.

Se alzó el telón en el estadio Artés Carrasco. Muy buen ambiente en las gradas del recinto blanquiazul en una tarde que amenazaba lluvia con nivel amarillo por tormentas.

El equipo local salió algo impreciso. Con una línea de cuatro atrás, Sergi con la manija, Willy y Álvaro Martínez por delante, Gabri y Álex Peque en los costados, y Naranjo en punta.

Muy poco destacado en la primera media hora por parte de ambos equipos con demasiadas precauciones defensivas.

El equipo local dispuso de dos claras ocasiones. La primera a los diez minutos. Buen robo de Álex Peque, se marcha solo, penetra en el área y, cuando estaba delante de Rabanillo, disparó flojo al cuerpo de este.

El Real Jaén solo avisó a los treinta minutos. Un disparo lejano de Curro lo detuvo Ernestas en dos tiempos.

La ocasión más clara de la primera parte la tuvo el cuadro jienense. En el minuto treinta y siete, se produce un error garrafal en la defensa lorquinista. Agus Alonso se queda solo dentro del área, dispara a placer y el central Tafalla, in extremis, salva lo que parecía un gol cantado de los visitantes. No se movió el marcador en el primer tiempo. Algo mejor el Lorca, pero a nadie extrañó el empate.

Salió muy metido en el partido el equipo lorquino. Dispuso de una clara ocasión a los seis minutos. Buen centro de Escobar, peinó Naranjo y Willy, en boca de gol, tuvo tiempo de todo; decidió colocar el balón a la izquierda de Rabanillo y este respondió con un paradón.

El balón lo tenía el Real Jaén, pero el Lorca, muy bien colocado en el medio campo, robaba y se plantaba fácil en el área rival, pero a los jugadores lorquinistas se les apagaba la luz en los metros decisivos. Una mano salvadora de Ernestas a los sesenta y un minutos evitó el gol de Agus Alonso, quien tocaba pocos balones, pero cuando lo hacía metía el miedo en el cuerpo a los aficionados locales.

Sebas López envió un mensaje de ir a por el partido cumplida la media hora de la segunda parte, cuando dio entrada a los dos delanteros centro que estaban en el banquillo: Carrasco y Tomás Inglés. Los lorquinistas tenían referencias arriba, pero no llegaban balones al área.

No hubo más historia y los equipos se repartieron los puntos aunque el Lorca Deportiva mereció más.