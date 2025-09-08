El Jimbee Cartagena ya tiene sustituto para el lesionado Renato, quien estará seis meses de baja por la grave lesión que sufrió en el primer partido de liga. El club se ha movido rápido y anunciará en las próximas horas el fichaje del brasileño, Cicero Severino Da Silva Junior, conocido como Juninho, quien procede de Osasuna Magna, según ha adelantado el periodista Gustavo Muñana en su red social en X (antes twitter).

Juninho es un ala cierre que tenía una cláusula de rescisión de 20.000 euros con el club de Pamplona. El club navarro alcanzó el pasado verano un acuerdo con el Riga de Letonia para su traspaso, pero finalmente no se llegó a formalizar el fichaje y el futbolista tuvo que volver a Pamplona. En principio iba a seguir esta campaña en Osasuna Magna, con el que jugó el domingo en el triunfo ante el Peñíscola -marcó un gol-, pero todo ha cambiado en apenas unas horas y el jugador, que tiene 26 años y lleva ya siete temporada en España, se incorporará al campeón de liga.

El club cartagenero tenía hasta el 30 de septiembre para poder fichar, pero solo ha tardado unas horas para cerrar el fichaje de Juninho, quien llegó en la temporada 2018-2019 a Pamplona procedente de las categorías inferiores de Corinthians y se convirtió rápidamente en un pilar básico en el conjunto navarro. En 2024 renovó hasta 2026 su contrato con Osasuna Magna.

Juninho podría ya debutar este miércoles en el encuentro que el Jimbee Cartagena jugará ante el Ribera Navarra a las nueve de la noche en el Palacio de los Deportes.