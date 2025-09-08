Javier Guillén, director de la Vuelta: “Sólo pido que cualquier protesta se haga por cauces pacíficos”

La Vuelta finalizará este domingo en Madrid. La carrera se disputa entre las manifestaciones a favor de Palestina debido a la presencia del equipo Israel-Premier Tech.

Nosotros, desde la organización de la Vuelta, reconocemos el absoluto derecho que tiene todo el mundo a manifestarse pacíficamente. Nuestro criterio no ha cambiado en ningún caso desde que ha comenzado la carrera. Sólo pido que cualquier protesta se realice siempre por los cauces pacíficos.

Quedan seis etapas.

Exacto. La preocupación desde la organización de la Vuelta es proporcionar la máxima seguridad a los corredores. Para ello, las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado se están volcando para que cada etapa se pueda desarrollar de la forma más segura posible y para ello se realizan todos los días los máximos esfuerzos.

¿Alguna de estas seis etapas que quedan le preocupe más que otra?

La seguridad de cada etapa se trata en cada momento. Insisto, lo prioritario es que la Vuelta se pueda desarrollar de aquí al final de la mejor manera posible.

¿Hay algún riesgo de que la carrera no pueda llegar a Madrid?

Nosotros no trabajamos en ningún escenario que no sea llegar a Madrid.

¿Hasta qué nivel se ha reforzado la seguridad en la Vuelta?

Es obvio que tenemos un mayor número de efectivos. La Policía y la Guardia Civil son los que valoran esta cuestión, que se trata con los responsables de seguridad cada día, en cada etapa.

El Israel-Premier Tech decidió el sábado pasado retirar el nombre del país de sus uniformes. ¿La dirección de la Vuelta tuvo algo que ver o se lo pidió al equipo?

Nosotros nos enteramos a través del comunicado que emitió el equipo. Fue una decisión voluntaria de ellos el suprimir el nombre del país en el jersey de competición tal como ya habían hecho antes con el resto de los elementos de carrera y la flota de vehículos del equipo.

Para la organización fue muy dura la edición de 2020, que se disputó durante el rebrote de la pandemia de covid.

La Vuelta que se corrió durante la pandemia por covid fue extraordinariamente dura. Pero los contextos son absolutamente diferentes. Esta es una Vuelta que en el terreno personal se está viviendo con mucha intensidad. Pero yo no reparo en mi estado anímico.

¿Mantienen contacto con la Unión Ciclista Internacional (UCI)?

Los contactos con la UCI y otros estamentos del ciclismo, como la asociación de equipos o la Federación Española son habituales, no sólo en esta Vuelta por lo que está ocurriendo, sino en todas las ediciones.

¿Y con el Gobierno?

Los contactos con el Gobierno siempre se han hecho a través del Consejo Superior de Deportes y los responsables de seguridad, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, son los que establecen todos los cánones a seguir en cada etapa.

Javier Guillén saluda al exciclista profesional y periodista José Enrique Cima. / LA VUELTA

¿Se han resentido las audiencias televisivas?

Estamos muy contentos de las audiencias televisivas que la Vuelta está registrando este año. La etapa del Angliru fue magnífica y nos alegra mucho ver a tantos aficionados al ciclismo en todas las etapas, a los que les agradecemos el apoyo que recibimos; en el caso concreto de la Vuelta y en el ciclismo en general.

Lástima que no haya un corredor español luchando por la clasificación general.

Sin duda, ayudaría. Pero la general entre Jonas Vingegaard y Joâo Almeida no está decidida. Es una Vuelta muy competitiva entre dos corredores y la carrera no está ni mucho menos sentenciada. También ha favorecido mucho las dos etapas conseguidas por Juan Ayuso.

¿Puede adelantar algo de la Vuelta del año que viene y que sale de Mónaco?¿Pasará por Catalunya, por ejemplo?

Ya habrá tiempo de hablar de la Vuelta del año que viene. Por ahora no puedo confirmar ni adelantar nada de un recorrido que se presentará en el mes de diciembre.

