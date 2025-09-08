El FC Cartagena madura antes de tiempo

Resulta llamativo comprobar, apenas dos jornadas después del inicio liguero en Primera Federación, la imagen que transmite el FC Cartagena en el terreno de juego. En un contexto habitual, tras la segunda jornada de competición, el equipo todavía debería encontrarse en una fase de ajuste: futbolistas que van asimilando automatismos, más aún en una plantilla donde se han producido 21 fichajes y un entrenador que busca la mejor fórmula táctica para el equipo. Sin embargo, el conjunto albinegro parece haber acelerado los plazos y ofrece, desde muy temprano, un nivel de cohesión y fiabilidad impropios de estas alturas de liga.

El término ‘equipo compacto’ define con bastante exactitud lo que se ha visto sobre el césped. La distancia entre líneas es reducida, la solidaridad en los esfuerzos sin balón es evidente y las transiciones ofensivas y defensivas se realizan con una coordinación sorprendente para estar a principios del mes de septiembre. Hay una idea de juego reconocible y, lo que es más importante, los jugadores creen en ella y la ejecutan con determinación. Las imágenes que subieron a redes sociales de todos los futbolistas en el vestuario saltando y cantando todos juntos, tras el triunfo al Atlético Madrileño, confirman que se ha formado una familia en ese vestuario.

No se trata únicamente de orden táctico, sino también de sensaciones. El Cartagena transmite alegría, voracidad y dinamismo con el balón, algo que no siempre es fácil de conjugar con la solidez defensiva. Lo hace desde una circulación fluida, con apoyos constantes y una clara vocación ofensiva. El Cartagena ha jugado bien y ha jugado bonito estas dos primeras jornadas. A diferencia de otros conjuntos que todavía buscan su identidad, el cuadro cartagenero parece haberla encontrado en apenas 180 minutos de competición.

Larrea y Fidalgo

El peso de los centrocampistas resulta fundamental en esta propuesta. Larrea y Álex Fidalgo fueron de lo mejor que tuvo el Cartagena ante el Atlético Madrileño y es la clave de que el equipo dejara la sensación que dejó. Desde la base de la jugada, con la salida controlada y sin precipitaciones, hasta la conexión con los hombres de ataque, el equipo encuentra líneas de pase y se mueve con naturalidad.

Javi Rey avisó que en el Cartagonova quería ver equipos que arriesgaran, que tuvieran siempre la posesión, aunque eso pudiera conllevar transiciones, y se percibe que el equipo tiene esa personalidad. Si además le sumas que Larrea fue capaz de marcar un auténtico golazo desde fuera del área, cuando solo había marcado dos tantos en su carrera, pues todo va sobre ruedas.

Solidez defensiva

Otro aspecto que refuerza esta impresión es la compenetración en defensa. En el lateral derecho, Javi Rey ha confiado en estos dos primeros partidos en ambos carrileros y los dos han cumplido con creces. Ese centro de la zaga Rubén Serrano – Imanol Baz se está asentando y, además, Nacho Martínez está pletórico. Pero más allá de nombres propios, se aprecia un entendimiento colectivo: coberturas bien medidas entre futbolistas que hace menos de dos meses no se conocían, basculaciones ágiles y una presión tras pérdida que incomoda al adversario. Todo ello permite que el equipo recupere el balón en zonas avanzadas y pueda generar peligro sin necesidad de elaborar ataques excesivamente largos. Es un fútbol moderno, pragmático y al mismo tiempo vistoso, que invita al aficionado a mantenerse pegado al asiento.

El rodaje debería ir a más, la compenetración crecer con el paso de las semanas y, en teoría, el margen de mejora aún es amplio. Si el Cartagena ya luce como un bloque fiable y atractivo ahora, no cuesta imaginar lo que podría ofrecer cuando la temporada entre en su fase más exigente. Ahora mismo es candidato a todo porque se lo ha ganado en el verde.

Sabadell, Hércules y Sanluqueño serán los siguientes rivales de los albinegros en este mes primer mes de la competición, un mes en el que deberán confirmar esas buenas sensaciones del inicio.

Faltan Diego Gómez y Ander Martín

Fueron los últimos en llegar y tienen que adaptarse a esta máquina que está más engrasada de lo esperado. Diego Gómez y Ander Martín firmaron el último día del mercado de fichajes y, aunque ya han entrenado con el grupo, les falta para integrarse como el resto. Estos futbolistas deben dar un salto de calidad al equipo, sobre todo en la zona de finalización.

Pero no son los únicos que faltan por ‘unirse’ a este bloque y formar parte de lo que está construyendo Javi Rey. Pablo de Blasis y Fran Vélez, dos veteranos que han firmado solo en el Cartagena con la idea de ascender y ser importantes en el equipo, tienen que dar ese paso adelante y desde dentro de la entidad saben que lo van a dar.

El reto, por supuesto, será mantener esta línea con el paso de los meses. La regularidad es lo que convierte a los buenos comienzos en campañas memorables al traducirse en ascensos. Ahora tocará comprobar cómo responde ante los contratiempos, las lesiones o las dinámicas menos favorables que inevitablemente aparecen en una liga tan larga y, sobre todo, tan igualada como la Primera Federación. Por lo pronto, después de las dos primeras jornadas, la afición albinegra tiene motivos sobrados para ilusionarse con la plantilla.