Etxeberria: "Tenemos que ser completos, no solo competitivos"

El Real Murcia consiguió su primera victoria de la temporada, en un partido marcado por el VAR, el cual benefició a los granas, señalando el penalti sobre David Vicente, que Flakus transformaría, y después anulando el tanto del Torremolinos por fuera de juego. El Real Murcia estuvo bien sobre el césped, aunque tiene que mejorar su eficacia de cara a portería, ya que el equipo pudo haber acabado el partido con una renta mayor. En la faceta defensiva también tiene que reajustar algunas cosas, para evitar que le pillen tanto a la espalda, sobre todo en la banda defendida por Cristo Romero. Esto solo acaba de empezar, pero Joseba Etxeberria tiene trabajo por delante para luchar por el objetivo.

«Es la primera victoria, y, por otro lado, como se vio el jueves, el nivel de juego que puede dar este equipo, y eso es lo que tenemos que fusionar. Creo que al final las victorias te dan tranquilidad, pero el equipo tiene que jugar con una idea mucho más valiente, con menos miedo a fallar. Somos conscientes de que el objetivo es muy exigente y, al final, quieras o no, te puede generar esa mochila de responsabilidad extra y eso es lo que tenemos que quitar», comentó el técnico del Real Murcia, Joseba Etxeberria.

El técnico grana también habló de este nuevo sistema de arbitraje, el cual fue clave para decretar el primer tanto del Real Murcia, con ese penalti señalado sobre David Vicente. «Yo creo que el objetivo del VAR es hacer justicia y creo que hoy se ha hecho; de hecho, el gol de penalti viene por una jugada señalada por el colegiado tras revisarla, al igual que el gol anulado a ellos, que sin este sistema hubiera sido diferente. Creo que el fútbol, cuanto más justo, mejor, pero hay que darle alguna vuelta, porque hay mucho parón y luego se alarga muchos minutos», mencionó.

Dos nombres a destacar en el partido ante el Torremolinos fueron el de Sekou y Pedro Benito. El africano salió en el segundo tiempo y dejó sorprendido a la afición, con mucha presencia física. El extremo dejó dudas, ya que pudo haber salido algo renqueante del terreno de juego. «Empezando por Sekou, creo que es un chico que nos puede ayudar, es un portento físico, abarcando mucho campo y con nuestra forma de jugar, adelantando líneas, nos puede beneficiar. En cuanto a Pedro Benito, creo que ha sido un calambre, y no va a ir a más», dijo.

El Real Murcia pecó de desperdiciar buenas ocasiones de cara a portería. Además, el cuadro grana se la jugó con esa defensa adelantada, que por la banda de Cristo sufrió más de la cuenta. «Creo que tenemos que mejorar las dos facetas. Si queremos ser, aparte de un equipo competitivo, un equipo completo, debemos mejorar tanto en fase defensiva como en fase ofensiva. A pesar de que no hemos tenido la fluidez que hemos querido para generar ocasiones, nosotros lo que queremos es cocinar jugadas para eliminar rivales y que las ocasiones que tengamos sean más claras. Queremos tener más eficacia, y para eso tenemos que generar, no solo más jugadas, sino que sean más peligrosas», concluyó Joseba Etxeberria.