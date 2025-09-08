Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eloy Teruel revalida su título de campeón de España con 42 años

El ciclista murciano gana la prueba de scratch y Murcia logra un bronce en velocidad por equipos

Eloy Teruel, en el centro, en el podio del Nacional. | FCRM

Dioni García

El murciano Eloy Teruel Rovira sigue logrando títulos al máximo nivel a sus 42 años de edad. El ciclista, que fue olímpico en Londres 2012 en persecución por equipos, ha conquistado en Valencia el título en scratch en pista, la prueba de las cuarenta vueltas, dentro de la categoría élite. El ciclista de El Raal revalidó el título que ya conquistó en 2024 al ser el único capaz de ganar dos vueltas, superando en la clasificación al sub-23 Álvaro Navas y a Noel Martín.

Asimismo, en la prueba de velocidad por equipos, el equipo de la Federación Murciana, con Miguel Ángel Zamora como seleccionador, conquistó un bronce con Alfonso Cabello, Pedro José y Sergio Madrid.

Dentro de las pruebas paralímpicas, el cordobés con licencia por Murcia Alfonso Cabello se hizo con dos oros, uno en velocidad 200 metros y otro en kilómetro salida, además de colaborar con el trío absoluto a ganar el bronce.

