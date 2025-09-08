El Cieza vence y convence ante un débil y tímido Caravaca

El CD Cieza arrancó la temporada con fuerza pese a las numerosas novedades con respecto a la temporada pasada, pero con la única ambición otra vez del ascenso de categoría.

Los pupilos de Javier Muñoz venían con la lección aprendida y, a sabiendas del potencial del Cieza, plantearon un encuentro conservador, intentando no dejar jugar a los locales con numerosas pausas que les servían para que, hasta el descanso, el equipo espartero poco se mostrase en ataque, sin apenas inquietar a Rubén, pero que tampoco hizo ningún mérito para asediar la meta defendida por Gallego. Con todo esto, se llegaba al descanso con tablas en el marcador.

Tras el descanso se pudo ver un Cieza mucho más ofensivo, con más descaro y buscando la portería visitante, cosa que logró en el minuto 69 el nuevo fichaje Ayoub, aprovechando un buen centro desde la derecha para fusilar la portería visitante y romper el candado y darle un nuevo rumbo al encuentro, pudiéndose ver incursiones por ambas bandas y un juego mucho más ordenado, una vez la presión de la incertidumbre en el marcador se alejaba con el 1-0.

Desde ese minuto 69, se vería un nuevo encuentro, con un Cieza dispuesto a cerrar el encuentro, y en esas apareció José Andrés, que apenas acababa de entrar en el terreno de juego, para, con un fuerte disparo desde la frontal, anotar posiblemente el gol de la jornada, y al que poco pudo hacer el guardameta Rubén. Tras este gol, llegaba la tranquilidad a la Arboleja, ya que el Cieza se encontraba bien plantado en el terreno de juego y el Caravaca no daba muestras de intentar ir a por el encuentro, con lo que el encuentro se fue apagando hasta que el colegiado pitó el final.

Sin duda, este CD Cieza tiene mimbres de equipo y ambición por conseguir lo que es el sueño de todos los esparteros: ese codiciado ascenso.