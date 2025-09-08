Carlos Alcaraz, baja en la Davis: así queda su calendario

Después de conquistar Cincinnati y el US Open tras tres semanas y media intensas, Carlos Alcaraz se va a tomar un descanso durante los próximos días. El tenista de Murcia, por tanto, no estará este fin de semana en Marbella en la eliminatoria de Copa Davis que España disputará ante Dinamarca y donde se jugará el pase a la fase final, que se llevará a cabo a finales de noviembre en Bolonia. Junto a la baja del jugador de El Palmar, el capitán, David Ferrer, tampoco podrá contar con Alejandro Davidovich, por lo que el equipo quedará compuesto por Jaume Munar, quien también ha realizado un buen torneo en Nueva York, Pablo Carreño, Marcel Granollers, Roberto Carballés y Pedro Martínez-Portero.

Final del US Open: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, en imágenes. / Frank Franklin II / AP

Alcaraz, que desde hoy es el número uno del mundo con 11.540 puntos por 10.780 de Jannik Sinner, tiene previsto reaparecer entre el 19 y el 21 de septiembre en San Francisco en la Laver Cup, el torneo que impulsa Roger Federer y que ya disputó hace un año en Alemania, donde se convirtió en el artífice del triunfo del equipo Europa sobre el Resto del Mundo. Los partidos se disputarán en el Chase Center de San Francisco, el estadio de los Golden State Warriors, equipo de la NBA. Junto al murciano, con el conjunto europeo formarán el alemán Alexander Zverev, el danés Holger Rune, el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik y el italiano Flavio Cobolli.

Así queda su calendario

Después de la Laver Cup, en principio y salvo cambios, el murciano estará del 24 al 30 de septiembre en el ATP 500 de Tokio, un torneo que no ha disputado en su carrera deportiva. Después llegará el Masters 1000 de Shanghai, del 1 al 12 de octubre, donde en 2024 fue eliminado en cuartos de final, para a continuación jugar en Arabia Saudí los Six Kings Slam, un torneo de exhibición donde el campeón se embolsará unos seis millones de euros.

Alcaraz celebrando ante Sinner en el US Open / LAP

La recta final de la temporada 2025 tiene tres citas marcadas en rojo en el calendario del murciano. La primera será el Masters 1000 de París, del 27 de octubre al 2 de noviembre, un torneo donde solo defenderá 100 puntos puesto que el año pasado cayó en octavos de final. Será la antesala de la Finales ATP, que se jugarán en Turín del 9 al 16 de noviembre y donde en 2025 solo logró un triunfo en la fase de grupos, por lo que defenderá 200 puntos. El cierre será también en Italia, concretamente en Bolonia, del 18 al 23 de noviembre, pero dependerá de si España logra este fin de semana la clasificación para las Finales a 8 de la Copa Davis.

Cuántos puntos defiende

Alcaraz protagonizó en 2024 un final de temporada agridulce. Por ello defiende 1.000 puntos, de los que 500 corresponden al ATP de Pekín, donde no estará este año y que ha sustituido por Tokio, y donde triunfó tras derrotar en la final a Jannik Sinner. Laver Cup, Six Kings Slam y Copa Davis no son puntuables para el ranking ATP, por lo que solo habrá en juego puntos en cuatro torneos.

El Palmar celebra un nuevo éxito de Carlos Alcaraz / Juan Carlos Caval

Por su parte, el italiano, su rival en la lucha por el número 1, defenderá en el final de curso 2.830 puntos puesto que ganó las Finales ATP (1.500), el Masters de Shanghai (1.000) y fue finalista en Pekín (330).

El calendario de Alcaraz en la recta final de 2025

19 al 21 de septiembre. Laver Cup en San Francisco (Estados Unidos).

24 al 30 de septiembre. ATP 500 de Tokio (Japón).

1 al 12 de octubre. Masters 1000 de Shanghai (China).

15 al 18 de octubre. Six Kings Slam (Arabia Saudí).

27 de octubre al 2 de noviembre. Masters 1000 de París (Francia).

9 al 16 de noviembre. Finales ATP de Turín (Italia).

18 al 23 de noviembre. Finales de la Copa Davis en Bolonia (Italia). Esta fecha está pendiente de la clasificación del equipo español.