Preferente
El Alhama se estrena en Preferente con goleada y liderato
Pistoletazo de salida de la Preferente Autonómica a una apasionante temporada con varios candidatos al ascenso. Uno de los nuevos, el Alhama sorprendió al Algezares (0-5). Anderson marcó tres goles, y después, Iván y Cristian cerraron la manita.
El Lumbreras y el Calasparra se repartieron casi todo y no marcó ninguno. Otro de los nuevos, el Deportivo Murcia, goleó al Albarán. Todo muy igualado hasta el final. Parra y Víctor marcaron para los visitantes; Morales y Borja, los dos primeros de los locales. En el tramo final, Lawal hizo los decisivos. El Lorquí se llevó los tres puntos del Pitín ante el debutante San Javier. Marcó Herrero en el último suspiro. Y Los Garres ganó al Beniel.
El Bullas Deportivo ganó al Archena con más dificultades de las previstas. Se puso por delante el equipo local con tres goles, dos de Alfredo y otro de Valero. Dos tantos de Nicolás para los visitantes pusieron la incertidumbre en el marcador. Además, el Algar derrotó al Lorca Deportiva. Valieron los goles de Fernández y Juampe.
El Alcantarilla ganó de forma ajustada al Ciudad de Murcia. Álvaro adelantó a los visitantes y Mario y Bermejo voltearon el marcador. Y, por último, el Bullense ganó en el Raal.
