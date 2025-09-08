El Alhama ElPozo suma un valioso punto en casa del Levante

Primer punto que suma esta temporada el Alhama El Pozo tras empatar sin goles ante el Levante en tierras valencianas (0-0). Buen partido defensivo del equipo alhameño quien tuvo la ocasión mas clara en la segunda parte donde Belén falló una pena máxima que quizá hubiera dado los tres puntos a las azulonas.

El principal objetivo del equipo alhameño era olvidar la pesadilla que supuso la goleada sufrida siete días antes ante el FC Barcelona. Las barcelonistas juegan en otra liga. Las azulgranas de ayer, el Levante, fue otra historia. Ya se vio al Alhama que se espera. Defendiendo muy bien, siendo muy aguerridas en el medio campo y buscando alguna acción al contragolpe que sirviera para sorprender a las locales.

Era el segundo partido consecutivo como foráneas del conjunto de Jovi García y no encajar podía suponer algo positivo. Los dos equipos salieron al campo con muchas precauciones defensivas. Las alhameñas, muy ordenadas atrás y presionando bien en la parcela ancha, no dejando crear a las locales.

Las porteras apenas tuvieron que entrar en acción ya que las defensas estaban muy por encima de las atacantes. El juego manifestaba que se podía llegar al descanso sin goles como así ocurrió, pero lo pudo evitar la alhameña Belén, quien a falta de tres minutos para el descanso tuvo en su cabeza la posibilidad de adelantar a su equipo. Su cabezazo fue fallido.

No hubo mucho que destacar en una primera parte bastante aburrida donde el resultado fue justo. No cambió la tónica del partido en la segunda mitad. El técnico local movía el banquillo buscando alguna reacción de su equipo, pero el Alhama estaba muy serio en el campo. Todo pudo cambiar en el minuto sesenta y seis cuando el Var confirmó una mano de una defensora local dentro del área. Penalti a favor del Alhama. Lo lanzó Belén, pero Coronado realizó una gran intervención. El Levante se animó y dispuso de dos ocasiones claras. La que mas, un disparo de Erika repelido por el travesaño.

Mucha tensión hasta el final del partido, pero el marcador no se movió. El empate se puede considerar como justo.