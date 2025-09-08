El Águilas se lleva el derbi ante el Yeclano en un partidazo

Comenzó la temporada en el Centenario El Rubial, con un partidazo en el derbi entre Águilas FC y Yeclano, que se llevó la victoria el conjunto costero gracias a dos goles que lograron en los tres primeros minutos. Mario Abenza y Chris Martínez adelantaron a los blanquiazules. En el comienzo del segundo acto Borao acortó diferencias para darle un plus a los de Yecla, que consumaron un segundo periodo muy diferente a la primera entrega. Si en el primer acto los costeros fueron algo más superiores hasta la primera media hora, tras la pausa para la hidratación, fue cuando entraron en el partido los jugadores de Iván Martínez. Un juego que mantuvieron hasta bien entrada la segunda parte, en la que los dos equipos pudieron lograr más de un gol.

Con un comienzo arrollador, a los cuatro minutos ya habían puesto en el marcador una ventaja de dos goles. A los dos minutos, en una falta lateral sacada por Mateo Enríquez, el esférico quedaba suelto para que Mario Abenza marcara el primer gol costero. Un minuto después, Chris Martínez regateaba a tantos rivales como le salían al paso para culminar su jugada personal en gol. Sin dejar que los de Yecla pudieran asentarse en el partido, Javi Pedrosa remataba de cabeza ajustado al larguero tras un centro lateral de Ángel López.

Los visitantes se fueron asentando y adaptándose a un partido que se les había complicado en el comienzo. Disponían de la posesión del balón, pero sin encontrar la forma de entrar en el área costera con peligro. Hubo que esperar a superar la media hora para que los jugadores visitantes dispusieran de su mejor ocasión: un balón centrado desde la banda derecha por Jorge Domínguez lo remataba Josema, obligando a Salcedo a despejar con muchos apuros, quedando el esférico para que Totti volviera a buscar portería; en esta ocasión evitaba el gol la defensa blanquiazul. Para tener una tercera oportunidad en la misma jugada los de Yecla, en esta ocasión Fedior, despejando Uri a córner. Sobre el descanso Josema remataba de cabeza en el saque de un córner, para que detuviera Salcedo, quien también detuvo otro remate de Jordán Hernández.

La segunda parte arrancó con goles, en esta ocasión del Yeclano. En la primera jugada, un balón que llegaba al área Borao no perdonaba y batía a Salcedo para acortar diferencias. A los diez minutos pudo llegar el empate en un centro de Totti, que no acertó a rematar Jorge Domínguez, solo ante Salcedo. También tuvo el empate Borao, quien desde fuera del área lanzó ajustado al larguero. El costero Uri, con un remate de cabeza que salió ajustado al poste, pudo poner algo de tranquilidad a los locales, pero se encontraban con un Yeclano muy fuerte, crecido y mejor en el segundo tiempo, buscando el empate que lo volvió a evitar Salcedo tras un remate de Jordán Hernández. De nuevo Fedior, con un remate de cabeza, pudo lograr el empate, pero el esférico salió fuera por muy poco. El balón comenzó a ir de una a otra portería. Seth Vega se encontró con Fadel en su lanzamiento a puerta. Kevin Manzano probaba fortuna desde lejos, obligando a Acín a despejar con apuros. La última fue del costero Aitor, quien se encontró con la mano de Acín en la base del poste izquierdo. Un derbi para comenzar la temporada que dejó muy buenas sensaciones a los aficionados de los dos equipos.