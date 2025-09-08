Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
La segunda semana de septiembre llega cargada de partidos para los equipos de la Región de Murcia. En fútbol, dentro de la Primera RFEF, el Cartagena juega el sábado en Sabadell y el Real Murcia, el domingo en Madrid ante el filial del Atlético. En Segunda RFEF, nueva jornada el domingo para los representantes murcianos. Y en la Liga F Iberdrola, estreno del Alhama ElPozo en su nueva casa, el estadio Artés Carrasco de Lorca el sábado. En fútbol sala, doble jornada para el Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia. Y el fin de semana, el Gran Premio de San Marino.
Lunes, 8 de septiembre
CICLISMO: Vuelta a España
Etapa de descanso
FÚTBOL: Segunda División, jornada 4
Eibar - Andorra (Movistar) 20:30
Martes, 9 de septiembre
CICLISMO: Vuelta a España
17ª etapa (Teledeporte) 14:30
Hasta el domingo
FÚTBOL SALA: Liga, jornada 2
Miércoles, 10 de septiembre
FÚTBOL SALA: Liga, jornada 2
Jimbee-Ribera Navarra (LaLiga+) 21:00
Jueves, 11 de septiembre
BALONCESTO: Supercopa femenina
Sorteo con el Hozono Global Jairis (FEB.es) 12:00
Viernes, 12 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Sevilla - Elche (DAZN) 21:00
Segunda División
Las Palmas - R. Sociedad B (Movistar) 20:30
FÚTBOL SALA: Liga, jornada 3
ElPozo-Noia (LaLiga+) 20:00
Sábado, 13 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Getafe - Oviedo (Movistar) 14:00
R, Sociedad - Real Madrid (Movistar) 16:15
Athletic - Alavés (Movistar) 18:30
Atlético - Villarreal (Movistar) 21:00
Primera RFEF, grupo II
Sabadell-Cartagena (Movistar) 14:00
Liga F
Alhama ElPozo-Granada (DAZN) 20:00
FÚTBOL SALA: Liga, jornada 3
Jimbee-Peñíscola (LaLiga+) 18:15
Primera División femenina
STV Roldán-Móstoles (RFEF.es) 18:00
Castro-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 19:30
TENIS: Copa Davis
España-Dinamarca (Movistar) 12:30
MOTOCICLISMO: Gran Premio San Marino
Carrera Sprint MotoGP (Movistar) 15:00
Domingo, 14 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Celta - Girona (Movistar) 14:00
Levante - Betis (Movistar) 16:15
Osasuna - Rayo Vallecano (Movistar) 18:30
Barcelona - Valencia (Movistar) 21:00
Primera RFEF, grupo II
Atlético B-Real Murcia (Movistar) 12:00
Segunda RFEF, grupo IV
Yeclano-Melilla 11:30
Linares-Águilas 18:30
UCAM Murcia-Lorca Deportiva 19:30
MOTOCICLISMO: Gran Premio San Marino
Moto2 (DAZN) 12:15
MotoGP (DAZN) 14:00
TENIS: Copa Davis
España-Dinamarca (Movistar) 11:30
