Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Todas las imágenes del FC Cartagena - Atlético Madrileño

Todas las imágenes del FC Cartagena - Atlético Madrileño / Loyola Pérez de Villegas

Dioni García

Dioni García

La segunda semana de septiembre llega cargada de partidos para los equipos de la Región de Murcia. En fútbol, dentro de la Primera RFEF, el Cartagena juega el sábado en Sabadell y el Real Murcia, el domingo en Madrid ante el filial del Atlético. En Segunda RFEF, nueva jornada el domingo para los representantes murcianos. Y en la Liga F Iberdrola, estreno del Alhama ElPozo en su nueva casa, el estadio Artés Carrasco de Lorca el sábado. En fútbol sala, doble jornada para el Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia. Y el fin de semana, el Gran Premio de San Marino.

Lunes, 8 de septiembre

CICLISMO: Vuelta a España

Etapa de descanso

FÚTBOL: Segunda División, jornada 4

Eibar - Andorra (Movistar) 20:30

Martes, 9 de septiembre

CICLISMO: Vuelta a España

17ª etapa (Teledeporte) 14:30

Hasta el domingo

FÚTBOL SALA: Liga, jornada 2

Alzira-ElPozo (Laliga+) 20:30

Las mejores imágenes de ElPozo - Córdoba

Las mejores imágenes de ElPozo - Córdoba / Juan Carlos Caval

Miércoles, 10 de septiembre

FÚTBOL SALA: Liga, jornada 2

Jimbee-Ribera Navarra (LaLiga+) 21:00

Jueves, 11 de septiembre

BALONCESTO: Supercopa femenina

Sorteo con el Hozono Global Jairis (FEB.es) 12:00

Viernes, 12 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Sevilla - Elche (DAZN) 21:00

Segunda División

Las Palmas - R. Sociedad B (Movistar) 20:30

FÚTBOL SALA: Liga, jornada 3

ElPozo-Noia (LaLiga+) 20:00

Sábado, 13 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Getafe - Oviedo (Movistar) 14:00

R, Sociedad - Real Madrid (Movistar) 16:15

Athletic - Alavés (Movistar) 18:30

Atlético - Villarreal (Movistar) 21:00

Primera RFEF, grupo II

Sabadell-Cartagena (Movistar) 14:00

Todas las imágenes del FC Cartagena - Atlético Madrileño

Todas las imágenes del FC Cartagena - Atlético Madrileño / Loyola Pérez de Villegas

Liga F

Alhama ElPozo-Granada (DAZN) 20:00

FÚTBOL SALA: Liga, jornada 3

Jimbee-Peñíscola (LaLiga+) 18:15

Primera División femenina

STV Roldán-Móstoles (RFEF.es) 18:00

Castro-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 19:30

TENIS: Copa Davis

España-Dinamarca (Movistar) 12:30

MOTOCICLISMO: Gran Premio San Marino

Carrera Sprint MotoGP (Movistar) 15:00

Domingo, 14 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Celta - Girona (Movistar) 14:00

Levante - Betis (Movistar) 16:15

Osasuna - Rayo Vallecano (Movistar) 18:30

Barcelona - Valencia (Movistar) 21:00

Primera RFEF, grupo II

Atlético B-Real Murcia (Movistar) 12:00

Las mejores imágenes de la victoria del Real Murcia frente al Juventud Torremolinos

Las mejores imágenes de la victoria del Real Murcia frente al Juventud Torremolinos / Juan Carlos Caval

Segunda RFEF, grupo IV

Minera-Estepona 11:00

Yeclano-Melilla 11:30

Linares-Águilas 18:30

UCAM Murcia-Lorca Deportiva 19:30

MOTOCICLISMO: Gran Premio San Marino

Moto3 (DAZN) 11:00

Moto2 (DAZN) 12:15

MotoGP (DAZN) 14:00

TENIS: Copa Davis

España-Dinamarca (Movistar) 11:30

