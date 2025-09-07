El UCAM Murcia falla en el primer encuentro de liga

El UCAM Murcia pierde en su primer partido de liga (2-0). La flaqueza defensiva y la falta de acierto condenaron al cuadro de Germán Crespo en su estreno. A pesar de la derrota, el conjunto azul y dorado no jugó mal; de hecho, en bastantes momentos del encuentro arrinconó al conjunto local, pero si no marcas las que tienes, luego lo acabas pagando caro. Aún queda mucha competición por delante, pero el UCAM Murcia tiene que mejorar su acierto de cara a gol.

El UCAM Murcia daba la bienvenida a la nueva temporada, y lo hacía visitando la casa del Melilla. El conjunto de Germán Crespo quería empezar con buen pie y olvidar el trágico final de la pasada campaña. Los universitarios despertaron de nuevo la ilusión en su gente con un proyecto nuevo, que mantenía una sólida base del año anterior y que se había reforzado con jugadores muy interesantes.

El colegiado hizo sonar su silbato, dando comienzo el encuentro. Lo que no se esperaba el UCAM Murcia es que en el segundo 34 el Melilla golpease primero y estrenase el marcador. Facu Ackermann recibió el esférico, y Dago saltó a presionar. El uruguayo se durmió con el balón, y el jugador melillense le robó la cartera y anotó a placer.

Mazazo inicial para el UCAM Murcia, que se vio sorprendido por la presión alta del cuadro local. Los de Germán Crespo flaquearon a las primeras de cambio, dando a entender que a este grupo le falta algo más de rodaje. El cuadro universitario necesitaba dar un paso al frente para darle la vuelta a la situación.

Uno de los jugadores más activos del UCAM Murcia era Ñito González. El mediapunta aparecía en todas y cada una de las acciones, buscando jugar rápido para empatar el encuentro. El balón parecía estar peleado con los universitarios, porque después de tres ocasiones consecutivas, el cuadro de Germán Crespo fue incapaz de igualar la contienda.

Al borde del descanso, el UCAM Murcia no cesaba en su pelea por el 1-1. Dani Aquino se quedó muy cerca de lograrlo, en una acción de pase de la muerte, pero el ariete universitario no llegó a conectar el remate. El choque llegó a su final y ambos equipos se retiraron a vestuarios. Era el momento de que Germán Crespo diese nuevas órdenes e instrucciones para que la situación cambiase en el segundo tiempo.

Tras el tiempo de descanso, ambos clubes saltaron, de nuevo, al terreno de juego para disputar los últimos 45 minutos. El UCAM Murcia salió con garra, ya que nada más comenzar, Juanma Bravo tuvo una grandísima ocasión para conseguir el 1-1. Por desgracia, el balón no acabó entrando dentro del arco.

El tiempo pasaba y el UCAM Murcia seguía buscando el empate. Los universitarios dominaban todas las facetas del juego, pero estaban siendo incapaces de materializar sus ocasiones. Alvarito probó fortuna desde la distancia, pero su disparo se marchó bastante desviado. El Melilla estaba contra las cuerdas.

Pese al buen juego de los universitarios, sus fallos de cara a portería les condenaron. A un minuto del 90, tras una buena jugada del Melilla, Tovar puso el 2-0 a favor de los suyos. El atacante melillense fijó al defensor, hasta dejarlo sin opciones, y cuando recibió el esférico, de primeras disparó al segundo palo. El cuadro local acabó llevándose la primera victoria de la temporada.

El UCAM Murcia concedió la primera derrota de la temporada, a pesar de haber estado mejor sobre el césped que el Melilla. Los errores defensivos y la falta de acierto condenaron al cuadro de Germán Crespo en el estreno liguero.