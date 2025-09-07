El Real Murcia debuta en casa con una asignatura pendiente

Solo ocho victorias consiguieron celebrar los abonados del Real Murcia el pasado curso en Nueva Condomina. No mucho mejor fueron las cosas la temporada 23-24. De hecho los números como local fueron idénticos. Con 29 puntos se tuvo que conformar un equipo murcianista al que no le dio ni para clasificarse para el play off. Y en la 22-23, la del debut en Primera RFEF, más de lo mismo. Siete victorias, ocho empates y cuatro derrotas en Nueva Condomina.

Haciendo la suma, en tres años, los aficionados granas apenas han celebrado 23 triunfos en un estadio donde se han disputado 57 partidos ligueros. Y con tales números, lograr el deseado ascenso se ha convertido en una misión imposible. El ejemplo más claro el ocurrido el pasado mes de junio, cuando el equipo entrenado por Fran Fernández cayó eliminado del play off al no ser capaz de ganar al Nástic en un campo a reventar.

Ya no está Fran Fernández en el banquillo. Tampoco Pablo Alfaro o Gustavo Munúa. Ha empezado el Real Murcia una nueva etapa este verano. Ahora es Joseba Etxeberia el dueño de la banda murcianista. Y, para que el sueño del ascenso se haga realidad, Etxeberria tendrá que empezar por convertir el estadio Nueva Condomina en un fortín. Y hoy mismo tendrá la primera oportunidad para hacerlo.

Después del pinchazo en Marbella, abre el Real Murcia la temporada 25-26 en casa. Lo hace esta tarde a partir de las 18.15 horas ante un recién ascendido como el Juventud Torremolinos. Y no tendrán excusa los de Etxeberria. Si van a estar obligados a ganar cada semana, la derrota en Marbella eleva esas exigencias. No importa que solo vayan dos jornadas ligueras, y no importa porque la afición grana no es de las que presume de paciencia.

Tiene que ganar al Real Murcia al Torremolinos y lo tiene que hacer divertido. Y esto último más que una exigencia de la afición es una promesa del entrenador. No hay rueda de prensa en la que Etxeberria no hable de valentía, de atrevimiento, de mirar hacia arriba... por lo que esta tarde en el debut en casa tendrá la primera oportunidad de demostrar que es capaz de ejecutar sus planes.

Pendientes de la enfermería

Lo que no está claro es con qué piezas podrá hacerlo, y es que ha empezado el cuadro grana la liga con algunos jugadores entre algodones. No parece probable que Etxeberria recupere a Moyita y a Antonio David para esta segunda jornada y la gran incógnita está en saber si los problemas con los que acabó Saveljich el amistoso del jueves quedan en un susto o si esas molestias en la rodilla le dejarán fuera durante varias semanas. Esto último podría suponer un importante contratiempo, sobre todo teniendo en cuenta que, por obra y gracia de Asier Goiria, el centro de la zaga no es la posición mejor cubierta en la plantilla murcianista. Además, Zeka, Mier y Andrés López también andan algo tocados.

¿Flakus en el once?

Lo que no parece que vaya a retrasar Joseba Etxeberria es el debut liguero de David Flakus. El futbolista esloveno ya jugó unos minutos este jueves en el amistoso frente al Elche y se espera que salte de inicio, elevando el nivel de una zona en la que Álvaro Bustos y Ekain ya demostraron en Marbella que pueden llegar a ser diferenciales.

Pero la entrada de Flakus podría no ser la única novedad, especialmente pensando que en Marbella el centro del campo murcianista no logró tener el protagonismo que pide Etxeberria. Si Moyita y Antonio David siguen en la enfermería, el técnico vasco podría apostar por dar la alternativa a Sekou, otro de los fichajes que llegaba en los últimos días de mercado. El ex del Leganés aparecería en el pivote, con Isi Gómez y Palmberg por delante, intentando dar mayor solidez a la línea más importante del equipo.