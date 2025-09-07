Quiles se queda sin opciones de victoria en Montmeló por una mala frenada

Los murcianos Máximo Martínez Quiles y Álvaro Carpe no han podido subir al podio en el Gran Premio de Cataluña de Moto3 pese a que el primero de ellos ha estado luchando por la victoria e incluso ha liderado la carrera, pero un error en una frenada a seis vueltas del final, el único que ha cometido, ha provocado que solo haya podido ser duodécimo. En cualquier caso, el piloto del Team Aspar se mantiene tercero en la clasificación del campeonato, siendo el mejor novato, mientras que Carpe, con su decimotercer puesto, continúa quinto.

Ni Quiles, que sufrió dos caídas el viernes y el sábado, ni Carpe habían logrado en esta ocasión un buen puesto en la parrilla de salida, pero el primero de ellos sí que ha realizado una excelente salida que le ha llevado a situarse en la frenada de final de recta de meta en la cuarta, ganando cinco posiciones. Solo un giro después ya era segundo a rueda de David Almansa. Y es que el piloto más joven de la parrilla del Mundial era el que mejor frenaba en ese punto clave del trazado barcelonés. Cada vez que se llegaba al mismo, siempre pasaba algo porque Quiles, que en otros sectores sufría un poco más, era el mejor. Aunque en la séptima vuelta llegó a caer al quinto puesto, de nuevo en la frenada de final de recta de meta recuperaba posiciones hasta que en la novena vuelta se situó en cabeza de la clasificación. Pero le duró poco el liderato porque Almansa y Ángel Piqueras, el ganador del gran premio, le volvieron a superar, al igual que José Antonio Rueda, quien después de realizar una ‘long lap’, llegó hasta la primera posición.

Álvaro Carpe / Team Ajo

Solo un error

Fue en la duodécima vuelta cuando se acabaron las opciones de Quiles de luchar por la victoria, cuando Carpe rodaba décimo a cola del grupo de cabeza, sufriendo para mantener el ritmo y quedándose cortado posteriormente. Intentando buscar otro nuevo adelantamiento, el murciano se tuvo que abrir para evitar caerse al pasarse de frenada, cayendo hasta la decimocuarta plaza, fuera del pelotón que se jugó finalmente el triunfo.

Ya sin tiempo para más y con una advertencia de sanción por exceder los límites de la pista, a Quiles, ganador este año de dos carreras, solo le dio tiempo para acabar duodécimo justo por delante de Carpe, que nunca ha podido estar con los mejores. En cualquier caso, ambos se mantienen en el 'top5' de la clasificación del campeonato.