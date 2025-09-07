Pretemporada UCAM Murcia: victoria ante el Valencia Basket en Yecla (92-85)

El UCAM Murcia CB progresa adecuadamente en su preparación veraniega. Si el pasado viernes ya cogió ritmo con su partido de entrenamiento a puerta cerrada ante el Covirán Granada, en un encuentro que no tuvo ni marcador ni estadísticas, este domingo se ha impuesto a otro rival de la Liga Endesa durante su pretemporada.

Y es que el conjunto universitario ha superado al Valencia Basket en Yecla en un duelo en el que ha dejado buenas sensaciones e ilusionantes pinceladas de los recién llegados este curso a la plantilla que volverá a dirigir Sito Alonso. El base Michael Forrest y el pívot Devontae Cacok, con 17 y 12 puntos respectivamente, fueron dos de los máximos anotadores de un UCAM Murcia que desplegó un juego renovado y con aire fresco tras los cambios sufridos este verano. Un partido en el que el técnico madrileño no pudo contar con el ala-pívot Kaiser Gates, quien no ha entrenado en los últimos días debido a unas molestias físicas.

Su lugar lo ocupó Rubén López de la Torre, otra de la siete caras nuevas con las que cuenta este año el róster, y en las próximas horas se incorporarán los aleros Sander Raeiste (Estonia) y Will Falk (Suecia) tras finalizar el Eurobasket con sus respectivas selecciones. Por lo que el UCAM ya podrá tener a su disposición a sus 14 jugadores para el torneo de Limognes que afrontará esta semana en Francia con vistas a preparar la fase previa de la Basketball Champions League el próximo sábado 20 de septiembre, ante el Lublin polaco, para ganarse un hueco en la fase regular de la cita europea.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia CB, durante el amistoso ante el Valencia Basket. / Marcial Guillén/EFE

DeJulius, Ennis, Sant-Roos, Nakic y Cacok fue el quinteto inicial que dispuso Sito Alonso para el encuentro ante el Valencia Basket, dando algunas pistas de lo que pueden ser los planes que tenga para esta nueva etapa. El equipo universitario llevó la batuta en el marcador durante estos primeros compases, logrando una ventaja de diez puntos a falta de algo más de tres minutos para acabar el primer cuarto y con el canterano Joao Neves, tras las rotaciones, muy activo en este tramo (29-19).

El Valencia Basket, que contaba con varias ausencias importantes debido al Eurobasket, pero con un incisivo Jean Montero en su plantilla, recortó algo la ventaja tras unos minutos en los que al UCAM le costó recuperar el rtimo anotador (31-25). A falta de tres minutos para el descanso, el equipo taronja rebajó la renta hasta los tres puntos y Sito Alonso tuvo que pararlo, aunque su equipo logró cerrar la primera parte por delante (47-43).

Sito Alonso, del UCAM Murcia, dando instrucciones durante un tiempo muerto en el amistoso ante Valencia Basket. / Marcial Guillén/EFE

En el inicio de la segunda mitad, irrumpieron Sant-Roos, Forrest y Jonah Radebaugh, estos dos últimos siendo de los más anotadores dle partido, aunque el Valencia Basket aprovechó su momento para dar un primer aviso (60-62). La pareja DeJulius-Cacok consiguió igualar el partido de nuevo con las visitas al tiro libre del pívot y un triple de Ennis provocó el tiempo muerto visitante (70-67). El escolta canadiense, de nuevo desde el perímertro, marcó el camino para que Nakic, con una canasta en el que sacó el adicional y un nuevo triplde de Radebaugh, que estrenaba capitanía, para abirr distancias y comenzar a cerrar este triunfo en la preparación en un exigente ensayo (92-85).