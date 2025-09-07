Tenis
Final del US Open: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, en directo
El tenista murciano se mide al italiano en la tercera final de Grand Slam protagonizada por ambos este año, en la que está en juego también el número uno del mundo
Redacción
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, números 1 y 2 del mundo, se miden en la final del US Open, en la quinta final del año entre ellos, incluidas las de Roland Garros y Wimbledon.
Es el gran duelo generacional, que ya ha tomado el testigo de la rivalidad entre Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.
Alcaraz y Sinner se han enfrentado 14 veces con un balance de 9-5 para el español. En sus últimos siete enfrentamientos, Alcaraz ha dominado seis, con el único asterisco de Wimbledon. Este año ya han disputado cuatro finales: Roland Garros, Roma y Cincinnati para Alcaraz; Londres para Sinner.
Sinner, por su lado, busca su quinto 'grande' para igualar los de Alcaraz. En un año en el que tuvo que parar tres meses por su positivo en clostebol, el transalpino ha alcanzado las cuatro finales de Grand Slam, conquistando Australia, además de Wimbledon. De hecho, Sinner disputará su quinta final consecutiva de 'Grand Slam', el cuarto hombre en conseguirlo después de Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.
Además de coronarse en Nueva York, Sinner y Alcaraz jugarán por el número 1 del mundo, en el que el italiano lleva instalado 65 semanas seguidas. El que gane este domingo, saldrá de Nueva York como el mejor tenista del mundo.
