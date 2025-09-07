EUROBASKET
Doncic destroza a Italia con 42 puntos y lleva a Eslovenia a cuartos
El base de los Lakers firmó una actuación descomunal, anotando 22 puntos en el primer cuarto
En un Eurobasket plagado de sorpresas, en la que la gran favorita Serbia ya está en su casa y en la que también aspirante Francia ha corrido hoy idéntica suerte, Luka Doncic reivindica que él es certeza. El genial base de Los Ángeles Lakers firmó este domingo una actuación descomunal, con 42 puntos y 10 rebotes, para que Eslovenia eliminara a Italia (77-84) rumbo a cuartos de final.
Doncic anotó la mitad de los puntos de su selección, en una tarde que, al principio, se prometía todavía más descomunal. Porque su primer cuarto fue de época, anotando 22 de los 29 puntos de Eslovenia, incluyendo cuatro triples. Y eso que se llevó un feo golpe a la cadera por el que se llegó a ver algo renqueante.
Si no llevó sus guarismos hacia cifras extraterrestres fue por el buen trabajo defensivo de Italia, que apenas le dio tregua desde el descanso. Confiaron su suerte los italianos a aislarle y defender cuatro contra cuatro primero y después de hacerle un marcaje de dos contra uno.
Y cerca estuvo Italia de conseguir su objetivo. Regresó a la vida tras ir perdiendo por 18 puntos, con el tirador Simone Fontecchio como líder, pero no llegó a darle la vuelta al marcador y Doncic volvió a aparecer al final para darle el triunfo a Eslovenia.
A cinco puntos de su récord
Se quedó Doncic a solo cinco puntos de su mejor marca en el torneo, lograda hace cinco años contra Francia y entró de nuevo en el top10 histórico de máximos anotadores en un partido de Eurobasket. El récord de 63 puntos del belga Eddy Terrace en 1957 parece inalcanzable.
El combinado balcánico se enfrentará ahora a Alemania en los cuartos de final, en el que quizá sea el duelo más atractivo de los partidos que se disputan entre el martes y el miércoles: Turquía-Polonia, Finlandia-Georgia y Lituania contra el ganador del Grecia-Israel.
Suscríbete para seguir leyendo
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este sábado
- Abandona la oposición y monta su propia librería con 26 años en el centro de Murcia: 'Llevaba 4 años preparándome y a un mes de presentarme al examen
- Alcaraz-Sinner, final del US Open: dónde verla y a qué hora
- Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas
- Pedir la jubilación anticipada a los 63 años y cobrar la pensión completa: estos son los requisitos
- Parece Vitoria, pero es Murcia: así se vería la ciudad si el Ayuntamiento remodelara con árboles y fuentes las plazas del centro