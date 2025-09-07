El Desafío Murcia Río, una carrera de obstáculos que llega para quedarse

Correr cinco kilómetros y sortear veinte obstáculos es un reto solo apto para valientes, para gente que quiere dar un paso más en la actividad física. Y gracias al club DemoniosGT, que lleva a cabo anualmente la Siyasa, y la Federación Murciana de Atletismo, con la colaboración del Ayuntamiento, ha nacido Desafío Murcia Río, una prueba que ha llegado para quedarse y que contó con unos cuatrocientos participantes en su primera edición pese a que las inscripciones se abrieron apenas tres semanas antes, en plenas vacaciones de agosto para muchos.

Desde el Cuartel de Artillería y hasta la FICA por el paseo del Río de Segura, para finalizar en la Plaza de la Cruz Roja, se intercalaron obstáculos de todo tipo, donde se puso a prueba la fuerza, por supuesto, pero también el equilibrio, la destreza y la resistencia. Todo ello también ‘bañado’ con agua en algunas de las pruebas que tenían que superar los atrevidos participantes, entre los que predominaban jóvenes.

Ortiz y Rodríguez, campeones

La organización dio la salida en tres tandas, siendo los mejores los que emplearon menos tiempo en alcanzar la línea de meta, donde esperaba a todos un aperitivo y, por supuesto, la siempre valorada medalla de finisher. El campeón masculino fue Jesús Ortiz González, quien completó el recorrido en 18 minutos y 56 segundos, el mismo tiempo que empleó Alejandro Cerrejón. Ambos completaron el kilómetro es un excelente tiempo de 3:47. El podio lo completó Santiago Navarro Hernández.

A nivel femenino, Miriam Rodríguez Olmo, con 26:55, se hizo con la victoria con un escaso margen de ventaja sobre Laura Prieto Novo (27:18), mientras que tercera fue María Ruiz Martínez (29:53), que cruzó la meta solo cinco segundos más rápida que Jénifer González, cuarta en la general.

La prueba ha nacido con motivo de la celebración del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia con motivo de la Feria de Septiembre, pero después del éxito alcanzado en su primera edición, seguro que tendrá continuidad en el tiempo.