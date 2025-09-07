Consulta las previas de los equipos murcianos en el inicio de la Segunda RFEF

Este domingo arranca la Segunda RFEF para los equipos murcianos y lo hace con un interesante derbi regional entre el Águilas FC y el Yeclano Deportivo. A partir de las siete el balón empezará a rodar en el Centenario El Rubial, en un duelo en el que muchas miradas estarán centradas en Adrián Hernández. El calendario ha sido caprichoso, haciendo que en esta primera jornada el técnico costero se enfrente a al equipo que ha dirigido en las últimas cuatro campañas. "Ha venido así la cosa", decía el preparador murciano, añadiendo que "hay que aceptarlo". "A mí me hubiera gustado este partido más adelante, pero estoy encantado de poder recibir y saludar a muchos amigos”, reconoció, comentando además que su equipo no llega al inicio de la temporada como le gustaría. Sin embargo dejó claro que "el equipo va a ser competitivo a pesar de que nos falta detalles que pulir”. “Nunca hemos hecho una pretemporada buena, siempre hemos tenido pretemporadas parecidas a este año. En los jugadores y en nosotros está en comenzar a mejorar los aspectos que tenemos claros”, decía. Sobre el equipo de Yecla ha apuntado que “el Yeclano es un equipo con gente muy rápida, dinámico, con hambre, chavales con ganas de reivindicarse, pero con los pocos datos de ellos, como ellos de nosotros”.

Los costeros arrancan la temporada con solo cinco jugadores del anterior ejercicio y 15 incorporaciones, por lo que se ha confeccionado un equipo prácticamente nuevo. Algunos de ellos con pasado azulgrana como Uri, Javi Pedrosa y Antonio Sánchez, además del entrenador costero Adrián Hernández, quien tiene experiencia en estos derbis. Quien se estrena en ellos es el entrenador visitante Iván Martínez, quien ha llegado al Yeclano después de cuatro temporadas en el Ejea. También dispone de una plantilla prácticamente nueva con la llegada de Acín, Toni Jou, Josema, Sergio Carrasco, Loren o los extremos Xabi o Jorge Domínguez.

Para la cita Adrián Hernández dispone de toda la plantilla, por lo que podrá alinear a su mejor equipo, que podría estar formado con Salcedo en la portería; Johan Terranova y Ángel López en los laterales, quedando Uri y Antonio López en el centro de la zaga: Mario Abenza y Mateo Enríquez se emparejaran en la medular; con Pipo en una banda, Kevín Manzano en la otra y el coreano Hyeon- Jun Park de enganche con Chris Martínez que será la referencia en ataque.

El UCAM vuelve a la carga por el ascenso

Al UCAM Murcia se le acaba la pretemporada, y es hora de demostrar su potencial en el primer encuentro de la temporada. Los universitarios no podrán estrenarse ante su gente, ya que les ha tocado desplazarse hasta Melilla para este primer duelo. El encuentro se podrá seguir a través de TV Melilla a partir de las 12.00 horas.

Los de la Universidad Católica de Murcia parten con una ventaja, y es la sólida base que mantienen del pasado curso. Varios jugadores que se quedaron a las puertas de lograr el ascenso continúan en la escuadra universitaria para volver a luchar por subir a Primera Federación. "Sabemos que tenemos una base fundamental de la plantilla, y eso te beneficia a la hora de trabajar conceptos durante la pretemporada. Eso ayuda también a la gente que se ha incorporado", mencionó Germán Crespo.

La verdad es que el UCAM Murcia no ha obtenido los resultados esperados durante sus test de pretemporada, pero su entrenador no piensa eso, y mira el rendimiento desde otro punto de vista. "Para mí los resultados sí que han sido buenos, ya que no hemos tenido lesiones. Han tenido minutos todos los jugadores, excepto los que llegaron con lesiones, con los que no quisimos arriesgar. En las pretemporadas los resultados son lo menos importante", dijo.

Para este primer encuentro, el técnico cordobés no tendrá dudas a la hora de elegir su once titular. Ackermann en portería, José Ruíz y Yeremy en los laterales. La pareja de centrales será Omar Jaiteh y Javi Ramírez. En el centro del campo, Urcelay y Juanma Bravo formarán el doble pivote, con Ñito González más adelantado. En las bandas estarán Ale Marín y Alvarito, y en la punta del ataque, Dani Aquino.

Estreno para el Lorca Deportiva en el Artés Carrasco

El Artés Carrasco abre hoy sus puertas para vivir su debut en esta temporada en Segunda RFEF. El Lorca Deportiva, recién ascendido a la categoría, recibe esta tarde a partir de las 19.00 al Real Jaén. Sebas López, técnico lorquinista, decía que “estamos preparados para competir. La afición nos va a apoyar y tiene que ser un año para disfrutar. Hemos preparado a conciencia el partido ante un buen equipo como es el Jaén, solo pensamos que los tres puntos se tienen que quedar en casa, son necesarios para la dinámica de trabajo”.

En cuanto a los últimos en llegar, el entrenador dijo que "el portero Fran Arbol va a mejorar el rendimiento de Ernestas. El lateral derecho Soler tiene difícil entrar como titular, mientras que Heredia viene con dinámica de trabajo con el Granada B. Los tres están preparados para jugar. En esta plantilla no hay intocables. Están todos disponibles excepto Juanma Acevedo que seguramente estará para la jornada tres. El Lorca debe tener personalidad con balón y carácter sin él”.

La buena noticia es que la entidad lorquina ha llegado a los novecientos abonados. El jugador dominicano, Montes de Oca, ha salido cedido al Caravaca, donde ya están de esa misma manera Fimbres y Morete.

La Minera, ante el Xerez Deportivo

La Minera Deportiva quiere dar un paso más en esta temporada en Segunda RFEF. Con un proyecto ambicioso, los de Llano del Beal quieren codearse con los de arriba, y hoy tendrán la primera oportunidad de demostrarlo. A las 20.00 visitan al Xerez Deportivo.

La Unión visita al Antoniano

Después de que la Federación Española frenase su traslado a Málaga, La Unión Atlético se ha instalado por el momento en Totana. Pero su debut en este curso será a domicilio. Jugarán esta noche a partir de las 20.00 en el campo del Atlético Antoniano.