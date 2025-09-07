La aguileña Alba Rey conquista el torneo W15 de Denia

La aguileña Alba Rey García conquistó su segundo torneo en el circuito profesional ITF al ganar el torneo de categoría W15 de Denia tras derrotar en la final a la italiana Venera Meliss en dos sets (7-6 y 6-3). La tenista de 23 años de edad, tras sufrir dos operaciones de rodilla que han marcado su trayectoria, no alcanzaba un título desde 2022, cuando triunfó en el Torneo Valencia 2.

En la localidad alicantina de Denia, la jugadora del Club Tenis Águilas logró la victoria sin ceder ni un solo set en todo el torneo. Venció en la primera ronda a la francesa Liv Boulard (6-2 y 6-1); en segunda, a la española Marina Quesada (6-0 y 6-2); en cuartos de final, a la rumana Iulia María Buculei (6-0 y 6-1); en semifinales, a la alemana Joelle Lilly Sophie Steur (7-6 y 6-3); y en la final, a Meliss.

Rey había sido finalista este mismo año en el W15 de Monzón, donde perdió la final ante la británica Alice Gillan, el mismo resultado que alcanzó en Grecia en el W15 de Heraklion, donde la búlgara Rositsa Dencheva le privó a anotarse el título. Además, fue semifinalista en Alcalá de Henares, la misma ronda que alcanzó en 2024 en Madrid y Ceuta. Su primer y único título hasta la fecha lo obtuvo en diciembre de 2022 en el W15 de Valencia, después de superar una primera operación de rodilla.

Asimismo, en dobles, formando pareja con María Martínez Vaquero, ganó el W35 de Don Benito el pasado mes de julio y el W15 de Monzón en mayo, mientras que fue finalista en Playa de Aro y Ourense.

Rey, que en 2016 fue subcampeona de España infantil en un torneo donde Carlos Alcaraz, finalista del US Open, también acabó segundo, también jugó en 2018 junto al tenista de El Palmar la Copa Davis júnior con la selección española.