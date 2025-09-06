Pantalla gigante en El Palmar para seguir a Carlos Alcaraz en la final del US Open

El Ayuntamiento de Murcia instalará este domingo una pantalla gigante en El Palmar, como ya ha sucedido en otras finales disputadas por Carlos Alcaraz, para que los vecinos puedan vivir un momento histórico: la final del US Open en la que el tenista murciano intentará conquistar su sexto Grand Slam ante el italiano Jannik Sinner.

La retransmisión del encuentro se realizará, a partir de las 20.00 horas, en la calle Pintor Pedro Cano, donde se habilitarán 800 sillas para acoger al público asistente. La señal será ofrecida en abierto gracias a la cesión realizada por Eurosport, lo que permitirá disfrutar del partido con todas las garantías técnicas.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Murcia con el deporte y con la promoción de referentes locales como Carlos Alcaraz, "quien representa no solo la excelencia deportiva, sino también valores como el esfuerzo, la humildad y la superación, propios de la juventud murciana".

A sus 22 años, Carlos Alcaraz ha convertido 2025 en la mejor temporada de su carrera. Hasta agosto acumula seis títulos ATP, entre ellos Roland Garros, Queen's, Montecarlo, Roma y Cincinnati, además de alcanzar la final de Wimbledon. En total suma 22 títulos ATP, incluidos 5 Grand Slam y 8 Masters 1000, lo que le consolida como uno de los grandes referentes del tenis mundial.

Con una combinación de potencia, talento táctico y madurez, Alcaraz se ha consolidado como uno de los grandes referentes del tenis internacional. Su vinculación con Murcia y con su tierra natal es constante, y en cada triunfo no deja de expresar el orgullo que siente por sus raíces.

El domingo se presenta como una nueva oportunidad para mostrar el apoyo y el cariño de El Palmar a su campeón en un evento que promete quedar grabado en la memoria colectiva del municipio de Murcia y de la Región.